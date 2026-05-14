Krádež lebky sv. Zdislavy v Jablonném: Policie chytla lupiče!?
Policie ve čtvrtek zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky sv. Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů. Informovala o tom mluvčí policie Ivana Baláková. Později téhož dne popsala zadržení podezřelého muže.
Neznámý pachatel v úterý mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Krádež lebky umístěné ve skleněné schránce byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v zákristii, a když poté přicházel k oltáři, uslyšel jen dvě rány a poté viděl někoho utíkat.
„Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky během úterý a zejména v podvečer do 18:00,“ uvedla ve čtvrtek Baláková.
V podvečer 14. května policie informovala o zadržení muže (35) podezřelého z krádeže ostatků svaté Zdislavy. „Kriminalistům se podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán,“ uvedla.
„S vysokou mírou pravděpodobností víme, kde se nachází, a pracujeme na tom,“ odpověděla ČTK regionální mluvčí policie Ivana Baláková na dotaz, zda má policie lebku ve svém držení. Více zatím sdělit nechtěla. „Je to složité, více k tomu nelze říci,“ dodala.
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do níž bazilika v Jablonném náleží, zatím nemá od policie žádnou informaci. "Nic nevíme. Pokud by se skutečně našla, měli bychom samozřejmě obrovskou radost," řekl ČTK.
Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. „A činíme kroky k zařazení relikvie do celosvětové databáze odcizených předmětů zpracovávané Interpolem,“ dodala mluvčí policie.
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl považuje krádež za vážnou věc. Vyzval ve středu pachatele, aby lebku vrátil. O motivaci zloděje je podle něj možné jen spekulovat. „Já se domnívám, že to buď může být někdo, kdo není úplně v pořádku psychicky, nebo někdo, kdo to chce používat k nějakým třeba okultním praktikám. Pak se ptám, proč zrovna tuhle lebku? Nebo to může být někdo, kdo třeba na objednávku pro někoho zkrátka tu lebku ukradl. Nic jiného mě nenapadá,“ řekl Přibyl.
Svatá Zdislava z Lemberka žila v první polovině 13. století. Proslula dobrotou a obětavou službou všem potřebným. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. S manželem, velmožem Havlem z Markvartic, vybudovala kostel, klášter a špitál, v kterém ošetřovala nemocné a mnoho jich uzdravila. Je patronkou Libereckého kraje, Litoměřické diecéze, České dominikánské provincie a patronkou rodin. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.
Mě případne úchylné posmrtně oddělit lebku od kostí a tu pak vystavovat, případně část kostí darovat (papeži) pane Přibyle. Souhlas nebožtíka církev nemá, nárok církve vlastnit ostatky a je i vystavovat není - je tu i rozpor se zákonem o pohřebnictví. Zloděj má stejný právní nárok na lebku jako církev, tj. žádný.