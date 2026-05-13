Děsivý případ na Slovensku: V čističce našli lidský plod
V Chminianské Nové Vsi u Prešova šokoval pracovníky čističky odpadních vod objev několikatýdenního lidského plodu. Na místo okamžitě dorazili kriminalisté, kteří začali zajišťovat stopy a dokumentovat okolnosti nálezu.
Strašný objev zachytil pracovník čističky na sítech technologie zpracování odpadních vod. Čistička je propojena s kanalizačními systémy dvou obcí, Chminianské Nové Vsi a sousedních Chmiňan, a vyšetřovatelé proto zkoumají, jak se plod do zařízení dostal. Zjišťuje se, jestli pochází z domácí kanalizace, nebo ho někdo na místo přinesl záměrně.
Podle informací televize slovenské televize JOJ šlo o několik týdnů starý plod neschopný samostatného života, pravděpodobně po potratu. Zatím však není jasné, zda šlo o spontánní ztrátu plodu, plánovaný potrat, nebo o situaci, kdy žena o těhotenství nevěděla. Odpovědi mají přinést až znalecké posudky, jejichž úkolem bude objasnit stáří, příčinu smrti i další okolnosti případu.
