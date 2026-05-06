Strach o Jana: Děda zmizel beze stopy
Policisté pátrají po Janu Kachlíkovi z obce Rozhovice na Chrudimsku. Senior odešel v pondělí večer z domu a od té doby o sobě nedal vědět. Nemá u sebe mobilní telefon a podle policie může chodit s vycházkovou holí.
Policisté hledají pětaosmdesátiletého seniora z Chrudimska. Rodina ho viděla naposledy v pondělí večer. Z domu odešel bez mobilního telefonu a nikdo neví kam, uvedla policie na facebooku.
Pohřešovaný Jan Kachlík je 170 až 175 centimetrů vysoký, má štíhlou postavu a světlé vlasy. Pravděpodobně má u sebe vycházkovou hůl. Muž je pohřešovaný od pondělí od 21:00. Z domu v obci Rozhovice na Chrudimsku odešel bez mobilního telefonu. Policisté po muži bezúspěšně pátrají. Svědky prosí, aby se ozvali na linku 158.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.