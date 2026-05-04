Shořela oblíbená restaurace Dřevák: Vlna smutku na sítích
V noci na neděli zcela shořela restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově. V objektu se nikdo nenacházel. Zjišťování výše škody a příčiny požáru bude následovat.
Záchranné složky vyrazily k požáru před 3:00. Po ukončení zásahu následovalo ohledání místa požářiště a zjišťování příčiny požáru.
Přístupný zůstává autokemp a chatky. Pro návštěvníky platí zákaz vstupu na hlavní molo, uvedli zástupci města na facebooku.
Na sociálních sítích se po události strhla vlna smutku. „Neskutečná škoda. Tak nádherně to bylo zrekonstruované,“ posteskla si jedna z návštěvnic. Další uživatelé upozornili na dlouholetou historii budovy.
