Pobodaná žena na Kladně: Zasahoval vrtulník, podezřelého zadrželi
Záchranáři a policisté vyjížděli 1. května časně ráno do jednoho z kladenských bytů k pobodané ženě (20). Záchranáři ji s vážným zraněním transportovali letecky do nemocnice, měla by být mimo ohrožení života.
V bytě policisté zadrželi stejně starého muže. Policie bude incident prověřovat pro trestný čin těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Oznámení o ženě narozené v roce 2006 s bodným poraněním na břiše přijala policie od záchranné služby kolem 01:30. „V bytě byl i stejně starý muž, kterého policisté na místě zadrželi,“ řekla Richterová. Dechová zkouška prokázala u muže 0,3 promile alkoholu, u ženy ji nebylo možné provést, dodala mluvčí. Kriminalisté budou zjišťovat, jak k incidentu došlo a kdo ženě zranění způsobil.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.