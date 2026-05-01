Pobodaná žena na Kladně: Zasahoval vrtulník, podezřelého zadrželi

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk: Václav Burian)
Autor: ČTK - 
1. května 2026
12:15

Záchranáři a policisté vyjížděli 1. května časně ráno do jednoho z kladenských bytů k pobodané ženě (20). Záchranáři ji s vážným zraněním transportovali letecky do nemocnice, měla by být mimo ohrožení života. 

V bytě policisté zadrželi stejně starého muže. Policie bude incident prověřovat pro trestný čin těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.

Oznámení o ženě narozené v roce 2006 s bodným poraněním na břiše přijala policie od záchranné služby kolem 01:30. „V bytě byl i stejně starý muž, kterého policisté na místě zadrželi,“ řekla Richterová. Dechová zkouška prokázala u muže 0,3 promile alkoholu, u ženy ji nebylo možné provést, dodala mluvčí. Kriminalisté budou zjišťovat, jak k incidentu došlo a kdo ženě zranění způsobil.

Video  Policie vyšetřuje smrt muže na Kladně, nejspíš šlo o sebevraždu.  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Témata:
alkoholženanásilínemocnicemužpárbodáníKladnozranění
Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

