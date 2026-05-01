Miliardář a oděvní magnát: Zřítil se s letadlem!

Zakladatel obchodní značky Calzedonia Sandro Veronesi
Zakladatel obchodní značky Calzedonia Sandro Veronesi
Zakladatel obchodní značky Calzedonia Sandro Veronesi
Zakladatel obchodní značky Calzedonia Sandro Veronesi
Módní řetězec Calzedonia
Autor: Nicole Kučerová - 
1. května 2026
08:45

Zakladatel oblíbeného módního řetězce Calzedonia Sandro Veronesi unikl smrti jen o vlásek. V Pyrenejích havaroval s letadlem! 

V pátek 24. dubna majitel oblíbeného módního řetězce Calzedonia havaroval se svým jednomotorovým soukromým letadlem. V obci Labastide-Villefranche v Pyrenejích se stroj zřítil k zemi. Pilot Sandro Veronesi (66) i spolucestující (56) jako zázrakem přežili.

Veronesi vzlétl ve francouzském Carcassonne se svým bílým letadlem Cessna 182. Problémy začaly ve výšce 1500m. Boháč, jehož jmění se odhaduje na neuvěřitelných 50 miliard korun, se zachránil díky padáku. Letoun měl padák integrovaný pro podobné případy. Zařízení pád zbrzdilo. Muži si z katastrofy odnesli bolest zad po tvrdém přistání a byli převezeni do nemocnice, uvedl deník Bild.

Odborníci nyní vyšetřují, co přesně se na nebi stalo. Nejspíše se jednalo o technické problémy stroje. Italský obchodní řetězec je známý především prodejem spodního prádla, plavek a punčoch. Společnost kromě jiného vlastní například i značky jako Intimissimi nebo Tezenis, informoval server WWD.

Zakladatel obchodní značky Calzedonia Sandro Veronesi
Zakladatel obchodní značky Calzedonia Sandro Veronesi
Zakladatel obchodní značky Calzedonia Sandro Veronesi
Zakladatel obchodní značky Calzedonia Sandro Veronesi
Módní řetězec Calzedonia

Hudební svět zasáhla smutná zpráva! Kapela Lucie i Langerová v slzách
Hudební svět zasáhla smutná zpráva! Kapela Lucie i Langerová v slzách
Aha!
Rolády 4x jinak: Od šťavnatého kuřete se švestkami po poctivého španělského ptáčka
Rolády 4x jinak: Od šťavnatého kuřete se švestkami po poctivého španělského ptáčka
Dáma.cz
Porod v oblacích: Letadlo z Jamajky přistálo s pasažérem navíc
Porod v oblacích: Letadlo z Jamajky přistálo s pasažérem navíc
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Jak na levné letenky do exotiky? Aerolinky bojují o zákazníky na trasách, kde jejich důvěru narušila válka
Jak na levné letenky do exotiky? Aerolinky bojují o zákazníky na trasách, kde jejich důvěru narušila válka
e15
Přestupy v extralize ONLINE: Kometa oznámila DESET posil! Čistka v Litvínově
Přestupy v extralize ONLINE: Kometa oznámila DESET posil! Čistka v Litvínově
iSport
Žádný bitcoin, žádná pračka. Aktéři kryptoměnové kauzy v novém dějství diváky překvapují
Žádný bitcoin, žádná pračka. Aktéři kryptoměnové kauzy v novém dějství diváky překvapují
Reflex
Itálica: Impozantní pozůstatky antického města ve Španělsku, z něhož vzešli slavní římští císaři
Itálica: Impozantní pozůstatky antického města ve Španělsku, z něhož vzešli slavní římští císaři
Lidé a země