Miliardář a oděvní magnát: Zřítil se s letadlem!
Zakladatel oblíbeného módního řetězce Calzedonia Sandro Veronesi unikl smrti jen o vlásek. V Pyrenejích havaroval s letadlem!
V pátek 24. dubna majitel oblíbeného módního řetězce Calzedonia havaroval se svým jednomotorovým soukromým letadlem. V obci Labastide-Villefranche v Pyrenejích se stroj zřítil k zemi. Pilot Sandro Veronesi (66) i spolucestující (56) jako zázrakem přežili.
Veronesi vzlétl ve francouzském Carcassonne se svým bílým letadlem Cessna 182. Problémy začaly ve výšce 1500m. Boháč, jehož jmění se odhaduje na neuvěřitelných 50 miliard korun, se zachránil díky padáku. Letoun měl padák integrovaný pro podobné případy. Zařízení pád zbrzdilo. Muži si z katastrofy odnesli bolest zad po tvrdém přistání a byli převezeni do nemocnice, uvedl deník Bild.
Odborníci nyní vyšetřují, co přesně se na nebi stalo. Nejspíše se jednalo o technické problémy stroje. Italský obchodní řetězec je známý především prodejem spodního prádla, plavek a punčoch. Společnost kromě jiného vlastní například i značky jako Intimissimi nebo Tezenis, informoval server WWD.
