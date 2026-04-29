Indovi nevěřili úmrtí sestry: Úředníkům mrtvolu donesl až pod nos
Internet obletěly šílené záběry z Indie. Muž na nich po ulici přes rameno nese lidské tělo v pokročilém stadiu rozkladu. Jde přitom o jeho sestru, kterou nesl do banky jako důkaz, že již nežije. Negramotný muž nedokázal posmrtné náležitosti vyřešit úřední cestou a banka tak nároku na dědictví nevěřila.
Kuriózní případ se odehrál ve městě Kendujhar. Místní vesničan Jeetu Munda se poslední týdny snažil získat dědictví po sestře, která zemřela v lednu. Mělo by jít v přepočtu o něco málo přes čtyři tisíce korun. Banka po něm požadovala úmrtní list, Jeet však neumí číst a psát. Dokumenty se mu proto nepodařilo od úřadů získat.
V pondělí 27. dubna mu došla trpělivost a rozhodl se k zoufalému činu. Vydal se na místní pohřebiště s lopatou a sestřino tělo vykopal. Ostatky zabalil do kusu látky a na rameni je odnesl do asi tři kilometry vzdálené banky. Při makabrózním pochodu ho místní natočili.
Klienti i personál banky byli pochopitelně v šoku, když mrtvolu pohodil před hlavním vchodem budovy. Zaměstnanci na místo přivolali policii. „Je to v podstatě domorodec a nechápe, jak funguje moderní svět,“ řekl podle deníku Daily Star jeden ze zasahujících policistů. Dodal také, že vina je i na straně banky, která celý proces muži dostatečně nevysvětlila.
„Byl jsem už hrozně naštvaný a nevěděl jsem, jak jinak bance dokázat, že sestra doopravdy zemřela,“ popsal Jeetu. Vše naštěstí dobře dopadlo. Místní úřady uznaly pochybení a přislíbily truchlícímu muži, že mu peníze vyplatí.
