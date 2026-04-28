Ranč smrti Jeffreyho Epsteina: Hroby a znásilňování mužů!
Nový dokument odhalil dosud neznámá svědectví o dění na ranči Zorro v Novém Mexiku, patřícímu odsouzenému sexuálnímu predátorovi Jeffreymu Epsteinovi. Na místě měli být zdrogováni a hromadně znásilňováni i muži. Vyšetřování navíc prověřuje podezření na uškrcené ženy a možné skryté hroby.
Svědectví z dokumentu australské stanice 60 Minutes ukazují na extrémní násilí a zneužívání probíhající na místě dlouhé roky. Nešlo přitom jen o zneužívání dívek a mladých žen. Nově se objevují i tvrzení o mužích. Na ranči měli být zdrogováni a hromadně znásilněni. Jedno ze svědectví popisuje situaci, kdy byl muž převezen na ranč, omámen a následně nucen sledovat sexuální útoky na další oběti.
Izolace, kde křik nikdo neslyší
Ranč Zorro leží v odlehlé oblasti obklopené horami a pouští. Právě izolace podle přeživších hrála klíčovou roli. Jedna z obětí, Chauntae Daviesová, popsala vlastní zkušenost z ranče jako nejhorší ze všech Epsteinových skrýší. „Nejděsivější byl Zorro Ranch. Je uprostřed ničeho, obklopený horami a kilometry pustiny,“ popsala. Pobyt na ranči znamenal neustálé čekání a strach z toho, co přijde.
Podezření na vraždy i zakopaná těla
Ještě závažnější jsou tvrzení o možných vraždách. Podle e-mailu bývalého zaměstnance zaslaném FBI už v roce 2019, měly být na pozemku pohřbeny dvě ženy. Obě údajně zemřely při násilných sexuálních praktikách, při nichž došlo ke škrcení.
Na základě těchto informací úřady v Novém Mexiku znovu otevřely vyšetřování. Stále probíhá detailní průzkum celého areálu o rozloze přibližně 7 500 akrů. Vyšetřovatelé analyzují obrazová data i dokumenty nalezené přímo na místě.
Otazníky kolem úřadů
Případ zároveň otevírá otázku, proč nebyl ranč důkladně prohledán už dříve. Bývalý generální prokurátor státu Nové Mexiko Hector Balderas uvedl, že byl v roce 2019 vyzván federálními úřady, aby případ neřešil.
Až později vyšlo najevo, že FBI měla k dispozici tipy na možné vraždy, přesto údajně tvrdila, že nemá dostatek důvodů k zásahu. To vyvolává podezření, že část informací mohla být dlouhodobě přehlížena nebo záměrně odsunuta.
Co je Zorro Ranch a proč se o něm mluví
Zorro Ranch dlouho stál ve stínu známějších míst spojených s Epsteinem, jako byl jeho soukromý ostrov nebo luxusní rezidence v New Yorku.
Kauza Jeffreyho Epsteina, finančníka obviněného z rozsáhlého sexuálního zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi, se táhne roky a zasáhla i vlivné politiky a známé osobnosti po celém světě. Epstein byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vazbě, případ však nikdy nepřinesl odpovědi na všechny otázky. Nová svědectví z ranče tak dokreslují, jak rozsáhlá a brutální celá síť ve skutečnosti byla.
Ty akční filmy ti opravdu nedělají dobře. Příště ti pustíme Hurvínka.👨🏻⚕️💉