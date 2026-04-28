Ranč smrti Jeffreyho Epsteina: Hroby a znásilňování mužů!

Nechvalně proslulý Epsteinův ranč Zorro
Nechvalně proslulý Epsteinův ranč Zorro
Zorro Ranch Jeffreyho Epsteina
Zorro Ranch Jeffreyho Epsteina
Zorro Ranch Jeffreyho Epsteina
Autor: Štepánka Grofová 
28. dubna 2026
18:36

Nový dokument odhalil dosud neznámá svědectví o dění na ranči Zorro v Novém Mexiku, patřícímu odsouzenému sexuálnímu predátorovi Jeffreymu Epsteinovi. Na místě měli být zdrogováni a hromadně znásilňováni i muži. Vyšetřování navíc prověřuje podezření na uškrcené ženy a možné skryté hroby.

Svědectví z dokumentu australské stanice 60 Minutes ukazují na extrémní násilí a zneužívání probíhající na místě dlouhé roky. Nešlo přitom jen o zneužívání dívek a mladých žen. Nově se objevují i tvrzení o mužích. Na ranči měli být zdrogováni a hromadně znásilněni. Jedno ze svědectví popisuje situaci, kdy byl muž převezen na ranč, omámen a následně nucen sledovat sexuální útoky na další oběti.

Izolace, kde křik nikdo neslyší

Ranč Zorro leží v odlehlé oblasti obklopené horami a pouští. Právě izolace podle přeživších hrála klíčovou roli. Jedna z obětí, Chauntae Daviesová, popsala vlastní zkušenost z ranče jako nejhorší ze všech Epsteinových skrýší. „Nejděsivější byl Zorro Ranch. Je uprostřed ničeho, obklopený horami a kilometry pustiny,“ popsala. Pobyt na ranči znamenal neustálé čekání a strach z toho, co přijde.

Podezření na vraždy i zakopaná těla

Ještě závažnější jsou tvrzení o možných vraždách. Podle e-mailu bývalého zaměstnance zaslaném FBI už v roce 2019, měly být na pozemku pohřbeny dvě ženy. Obě údajně zemřely při násilných sexuálních praktikách, při nichž došlo ke škrcení.

Na základě těchto informací úřady v Novém Mexiku znovu otevřely vyšetřování. Stále probíhá detailní průzkum celého areálu o rozloze přibližně 7 500 akrů. Vyšetřovatelé analyzují obrazová data i dokumenty nalezené přímo na místě.

Video  Soukromý ostrov pro Epsteinovy zvrhlosti.  - Kongres USA
Video se připravuje ...

Otazníky kolem úřadů

Případ zároveň otevírá otázku, proč nebyl ranč důkladně prohledán už dříve. Bývalý generální prokurátor státu Nové Mexiko Hector Balderas uvedl, že byl v roce 2019 vyzván federálními úřady, aby případ neřešil.

Až později vyšlo najevo, že FBI měla k dispozici tipy na možné vraždy, přesto údajně tvrdila, že nemá dostatek důvodů k zásahu. To vyvolává podezření, že část informací mohla být dlouhodobě přehlížena nebo záměrně odsunuta.

Co je Zorro Ranch a proč se o něm mluví

Zorro Ranch dlouho stál ve stínu známějších míst spojených s Epsteinem, jako byl jeho soukromý ostrov nebo luxusní rezidence v New Yorku.

Kauza Jeffreyho Epsteina, finančníka obviněného z rozsáhlého sexuálního zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi, se táhne roky a zasáhla i vlivné politiky a známé osobnosti po celém světě. Epstein byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vazbě, případ však nikdy nepřinesl odpovědi na všechny otázky. Nová svědectví z ranče tak dokreslují, jak rozsáhlá a brutální celá síť ve skutečnosti byla.      

Nechvalně proslulý Epsteinův ranč Zorro
Nechvalně proslulý Epsteinův ranč Zorro
Zorro Ranch Jeffreyho Epsteina
Zorro Ranch Jeffreyho Epsteina
Zorro Ranch Jeffreyho Epsteina

MUDr Chocholoušek ( 28. dubna 2026 19:44 )

Ty akční filmy ti opravdu nedělají dobře. Příště ti pustíme Hurvínka.👨🏻‍⚕️💉

MUDr Chocholoušek ( 28. dubna 2026 19:42 )

Otíku Forde, tak šup, na pokoj. Pro dnešek už stačilo.🩺💉🤦‍♂️👨🏻‍⚕️

otto Ford F350 ( 28. dubna 2026 19:14 )

Fakt a upřímně se tomu blábolu na adresu - V.I.P. persony jménem Mr. Jeffrey Epstein upřímně 😃 😁 😃.

👎

otto Ford F350 ( 28. dubna 2026 19:11 )

Tyto Báchorky ze Science Fiction jsou jistě LŽÍ !

Jako bývalý armádní profesionál Vám objasním, že pokud by měla FBI jen náznak podezření byl by nejen tento Ranč řekněme Tyrana - čemuž opravdu nevěřím extrémně monitorován - nejen ze vzduchu ale i dle GPS lokace mobilů a Satelity ! 😃

Pohyb, lokace, počet osob, budovy, náklady na ně i případně doba, den i čas připadných nejen návštěvníků ale i údržby včetně sortimentu provedených nákupů na Adresu včetně jednotlivých položek z čehož je patrný nejen počet osob ale i konzumace jídel a pití a kontroly odpadků ! 😃

Vy VEMENA pokud se necháte takto případně OBELHAT !

A je to venku! Po zprávě lékaře šli Koktovi s pravdou ven
A je to venku! Po zprávě lékaře šli Koktovi s pravdou ven
Aha!
Filipojakubská noc: Víte, proč je plná kouzel a magické síly?
Filipojakubská noc: Víte, proč je plná kouzel a magické síly?
Dáma.cz
Zpěvák Mirai Navrátil bude tatínkem! Sára Slezáková oznámila těhotenství dojemným vzkazem
Zpěvák Mirai Navrátil bude tatínkem! Sára Slezáková oznámila těhotenství dojemným vzkazem
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Investiční newsletter: Warshův jestřábí tón srazil sázky na pokles sazeb, Intel zažívá nečekané zmrtvýchvstání
Investiční newsletter: Warshův jestřábí tón srazil sázky na pokles sazeb, Intel zažívá nečekané zmrtvýchvstání
e15
Třinec - Pardubice 4:5p. ZLATÁ rána Červenky! Dynamo se dočkalo a je MISTR!
Třinec - Pardubice 4:5p. ZLATÁ rána Červenky! Dynamo se dočkalo a je MISTR!
iSport
Turkovi „paraziti“? Používání nenávistných metafor v sobě obsahuje podprahovou výzvu k násilí
Turkovi „paraziti“? Používání nenávistných metafor v sobě obsahuje podprahovou výzvu k násilí
Reflex
Na Zlomek sekundy: Nová výstava ukazuje to nejlepší ze sportovní fotografie
Na Zlomek sekundy: Nová výstava ukazuje to nejlepší ze sportovní fotografie
Lidé a země