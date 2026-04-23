Pavel z Pardubicka objednal vraždu manželky: Josef ji ubil tyčí, padly tresty
Za nájemnou vraždu devětačtyřicetileté ženy na Pardubicku krajský soud v Pardubicích poslal dva muže do vězení se zvýšenou ostrahou na 18 a 20 let. Oba nepodmíněné tresty jsou na horní hranici trestní sazby. Senát se zabýval případem zavražděné ženy, kterou si podle spisu objednal její manžel Pavel za 150.000 korun. Ten si vyslechl 20letý trest. Josef H., který ženu podle nepravomocného rozsudku ubil ocelovou trubkou, stráví ve vězení 18 let.
Státní zástupkyně Lenka Faltusová požadovala u manžela trest na samé horní hranici trestní sazby, a to okolo 19 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou. Jeho konání je znakem morální zvrhlosti a je u něj ztížená možnost resocializace kvůli jeho osobnostním rysům, uvedla Faltusová.
Pro Josefa H. státní zástupkyně žádala trest okolo 17 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Hodnotu lidského života ponížil na 150.000 korun. Je u něj podle ní také ztížená šance na resocializaci. V obou případech je podle Faltusové nutné vyslat jasný signál společnosti, že za takové jednání přichází velmi přísný trest, uvedla v závěrečné řeči. Josef soudnímu senátu řekl, že činu lituje a opětovně se k němu přiznal.
Manžel využil závěrečné řeči k tomu, aby vinu odmítl a aby některé podle něj sporné body důkazního řízení rekapituloval. „I když jsem se s manželkou rozváděl, je pro mě naprosto nepřijatelné, abych tento stav řešil jakýmkoliv násilím,“ řekl manžel. Soud argumenty obhajoby, která u manžela požadovala zproštění viny, nepřijal. Obhájkyně podle předsedy senátu Jaroslava Trávníčka přednesla některé rozpory ve výpovědích, nebyly ale natolik závažné, aby měl pochybnosti o vinících. Oba odsouzení musí zaplatit příbuzným rodiny několik milionů korun, uvedl.
Manželé řešili rozvod, motivem vraždy byly spory i snaha získat majetek. Muž si podle spisu zajistil vražedný nástroj, určil místo i způsob útoku a připravil prostředky k ukrytí těla. Ženu útočník zabil ocelovou trubkou loni 29. května, poté zahladil stopy a tělo odvezl v kufru auta asi 20 kilometrů od místa činu, kde ho zakopal. Ve sjednané skrýši si vyzvedl odměnu. Tělo policie našla 4. června, což bylo tři dny potom, co její zmizení nahlásila rodina.
