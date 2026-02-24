Poláka obvinili z vraždy šesti seniorek: Okradl je, svázal a udusil!
Varšavská prokuratura obvinila podezřelého Poláka ze zavraždění šesti starších žen v polské metropoli. Obvinila také dva Ukrajince, kteří jsou podezřelí, že Polákovi s vražděním varšavských seniorek v několika případech pomohli, informovala televize TVN 24. V souladu s polskými zákony zveřejnila jména podezřelých pouze v podobě Michal P., Ihor H. a Taras H.
Všechny oběti podle vyšetřovatelů vpustily pachatele do svých bytů pod záminkou nezbytných instalatérských oprav. Muži následně vyhrožovali ženám, že je zabijí, pokud jim nedají peníze a šperky. Když se tak stalo, oběti obvykle spoutali a udusili. Jejich byty vyloupili. Při odchodu zpravidla zamkli dveře klíči, které vzali obětem. Michal P. většinu obětí už dříve znal, když v jejich bytech vykonával instalatérské opravy, uvedl mluvčí prokuratury.
Ihora H., který je obviněný z vraždy tří žen, spáchaných společně s Michalem P., policie zadržela bezprostředně po jedné z vražd, když se skrýval na balkonu o patro níž.
Michal P. a Taras H. se přiznali ke všem zločinům, z nichž jsou obviněni, uvedl mluvčí. Taras H. se hájil, že se nechystal oběť zavraždit, chtěl ji jen oloupit. Ihor H., který je obviněný z účasti na třech vraždách, se nepřiznal a vypovídal v rozporu s doznáními ostatních obviněných i se shromážděnými důkazy, dodal prokurátor.
V případu je obviněn také polský překupník, který po bazarech rozprodával ukradené předměty. Je vyšetřován na svobodě. Ostatní obvinění jsou ve vazbě.