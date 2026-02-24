Poláka obvinili z vraždy šesti seniorek: Okradl je, svázal a udusil!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
24. února 2026
16:38

Varšavská prokuratura obvinila podezřelého Poláka ze zavraždění šesti starších žen v polské metropoli. Obvinila také dva Ukrajince, kteří jsou podezřelí, že Polákovi s vražděním varšavských seniorek v několika případech pomohli, informovala  televize TVN 24. V souladu s polskými zákony zveřejnila jména podezřelých pouze v podobě Michal P., Ihor H. a Taras H.

Všechny oběti podle vyšetřovatelů vpustily pachatele do svých bytů pod záminkou nezbytných instalatérských oprav. Muži následně vyhrožovali ženám, že je zabijí, pokud jim nedají peníze a šperky. Když se tak stalo, oběti obvykle spoutali a udusili. Jejich byty vyloupili. Při odchodu zpravidla zamkli dveře klíči, které vzali obětem. Michal P. většinu obětí už dříve znal, když v jejich bytech vykonával instalatérské opravy, uvedl mluvčí prokuratury.

Ihora H., který je obviněný z vraždy tří žen, spáchaných společně s Michalem P., policie zadržela bezprostředně po jedné z vražd, když se skrýval na balkonu o patro níž.

Michal P. a Taras H. se přiznali ke všem zločinům, z nichž jsou obviněni, uvedl mluvčí. Taras H. se hájil, že se nechystal oběť zavraždit, chtěl ji jen oloupit. Ihor H., který je obviněný z účasti na třech vraždách, se nepřiznal a vypovídal v rozporu s doznáními ostatních obviněných i se shromážděnými důkazy, dodal prokurátor.

V případu je obviněn také polský překupník, který po bazarech rozprodával ukradené předměty. Je vyšetřován na svobodě. Ostatní obvinění jsou ve vazbě.

Video  Policisté v Gorazdově ulici, 4. února 2026  - Blesk.cz - David Malík
Video se připravuje ...

Témata:
smrtsoudtrestpolákpodvodUKRAJINECseniorseniorkaPolskovraždaoběť
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Malý od Tomicové v Bohnicích: Vzali ho inkognito
Malý od Tomicové v Bohnicích: Vzali ho inkognito
Aha!
Jak zabránit, aby lednička zela prázdnotou? Triky, díky nimž ušetříte až o polovinu!
Jak zabránit, aby lednička zela prázdnotou? Triky, díky nimž ušetříte až o polovinu!
Dáma.cz
Potraty nejsou selháním ženy. Nejčastěji za nimi stojí genetika, říká gynekolog
Potraty nejsou selháním ženy. Nejčastěji za nimi stojí genetika, říká gynekolog
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Za prevenci by lidé mohli dostávat peníze, říká nový šéf VZP s titulem z Oxfordu
Za prevenci by lidé mohli dostávat peníze, říká nový šéf VZP s titulem z Oxfordu
e15
O co se ještě hraje v extralize: boj o čtyřku či únik od dovolené. Kdo ovládne bodování?
O co se ještě hraje v extralize: boj o čtyřku či únik od dovolené. Kdo ovládne bodování?
iSport
Turek je spasitel i prokletí Motoristů. Třeba jednou skončí, jako Jana Bobošíková
Turek je spasitel i prokletí Motoristů. Třeba jednou skončí, jako Jana Bobošíková
Reflex
Býval to kus země jen pro otrlé. Dnes je italská Maremma krajem vinařů, odpočinku a dobrého jídla
Býval to kus země jen pro otrlé. Dnes je italská Maremma krajem vinařů, odpočinku a dobrého jídla
Lidé a země