Dron ohrožoval záchranářský vrtulník v Liberci: Pět metrů od tragédie?!

Autor: Barbora Hahnová - 
23. dubna 2026
13:40

Neuvěřitelný hazard a hloupost. U heliportu Krajská nemocnice Liberec neznámý dronař létal pár metrů od vrtulníku. Záchranáři kvůli tomu museli odložit let k pacientovi! 

Dron se pohyboval v okolí 50 metrů, v jednu chvíli se ale přiblížil až na 5 metrů od heliportu! Létal pod i nad jeho úrovní. Naštěstí nezůstal bez povšimnutí kolemjdoucích, kteří ho ohlásili záchranářům a operační středisko stihlo upozornit pilota vrtulníku, který se zrovna chystal vzlétnout.

Odlet se musel na chvíli odložit, ale protože pacient potřeboval urgentní pomoc, musel nakonec v nebezpečné situaci odstartovat. „Naprostá ignorace nebezpečí pro vrtulník a jeho posádku, stejně jako ignorace toho, že vrtulník slouží k záchraně životů, nás šokuje,“ okomentovali záchranáři. 

Hrozil i pád 

Pilot s označením Kryštof 18 sice manévr nakonec zvládl a odletěl za pacientem, vše ale mohlo skončit i tragicky. „Pilot dronu určitě věděl, že silný vzduchový proud způsobený vrtulníkem může ovlivnit ovládání. Střet s nekontrolovatelným dronem může vrtulník nejen poškodit, ale v ojedinělých případech způsobit i neovladatelnost samotného vrtulníku,“ dodali liberečtí záchranáři.  

Video  Lidé si užívají party, zatímco jim nad hlavou letí raketa.  - Instagram
Video se připravuje ...
Témata:
vzduchnebezpečíproudVRTULNÍKnebehelikoptéraKryštofbezohlednostkolemjdoucídronurgentní medicínaLiberecKrajská nemocnice Liberecpacient
Barbora Hahnová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

