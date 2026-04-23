Potvrdilo se, že Češi už chápou smysl prevence a chtějí vědět, jak moderní medicína a umělá inteligence mění léčbu nemocí. Na Horké lince Blesku z úst špičkových lékařů zaznělo vše – od rad, jak se zachovat při podezření na mrtvici, až po vyvracení mýtů o zázračných doplňcích stravy. Lékaři shodně ocenili, že se pacienti zajímají o moderní postupy, které jim mohou zkvalitnit život. Přinášíme další várku odpovědí na nejpalčivější dotazy.
Další odpovědi lékařských kapacit na Horké lince Blesku: Rakovina prsu už není rozsudek smrti?
1.Prevence
Odpovídá: MUDr. Jan Doleček – praktický lékař, Chrudim
Je mi 60, jsem žena. Na jaká důležitá vyšetření zdarma už mám nárok?
V České republice je preventivní péče poměrně široká a většina důležitých vyšetření je hrazena ze zdravotního pojištění. Dá se říci, že v poslední době je čím dál tím více screeningových programů, které tak vyplňují podstatnou část preventivní prohlídky. Základem je tedy preventivní prohlídka.
Jejím obsahem je aktualizace zdravotních údajů, komplexní fyzikální vyšetření, dále se zde kontroluje krevní tlak, hmotnost, výška, krevní testy ke zjištění rizika cukrovky nebo srdečně-cévních onemocnění. Nelze též při prevenci opomenout problematiku očkování.
V rámci preventivních prohlídek nabízím ženám tato screeningová vyšetření: mamograf každé dva roky pro prevenci rakoviny prsu od 45 let, screening rakoviny tlustého střeva (test na okultní krvácení nebo kolonoskopii), taktéž od 45 let.
Dále kontroluji, zdali mají provedenou gynekologickou preventivní prohlídku jednou ročně. Screening osteoporózy u všech žen od 60 let, lze i u mladších žen, při splnění určitých podmínek. Ještě také screening rakoviny plic u žen kuřaček či bývalých kuřaček od 55 let, pokud splní indikační kritéria.
Měl jsem chřipku a můj lékař mi nechtěl předepsat antibiotika. Ta opravdu na chřipku nezabírají?
Ano, je to tak. Chřipku způsobuje virus a antibiotika působí pouze na bakterie. Na viry tedy antibiotika nezabírají. Používají se u chřipky jen výjimečně – například tehdy, když se přidá bakteriální komplikace, typicky zápal plic nebo zánět dutin, ale stále platí, že drtivá většina pacientů s chřipkou antibiotika nepotřebuje.
2.Žilní onemocnění
Odpovídá: MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D. – dermatoložka, Mělník
Hodně se mluví o vlhkém hojení nehojících se ran. Co to přesně znamená?
Dříve se rány často nechávaly vyschnout a vytvořit strup. To má ale nevýhody, protože strup brzdí růst nové tkáně, rána se hojí pomaleji a při převazech se může znovu poškodit. Při vlhkém hojení se rána nevysušuje, ale udržuje se mírně vlhká a chrání se speciálním krytím. To udržuje optimální vlhkost, která podporuje rychlejší obnovu tkáně, snižuje riziko infekce a často více zmírňuje bolest. Vlhké prostředí podporuje migraci buněk, které opravují tkáň, pomáhá odstraňovat odumřelé tkáně a snižuje bolest při převazech.
Náš dědeček trpí na „bércáky" a ty se mu vůbec nehojí. Jak by měla účinná léčba vypadat?
