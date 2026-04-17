Instruktor autoškoly se pokusil přejet ex: U soudu chtěl všechno hodit na studenta!

Autor: Kamil Morávek - 
17. dubna 2026
09:48

Student jihlavské autoškoly si během jedné z jízd prožil opravdu nepříjemné chvíle. Jeho instruktor se na přechodu pokusil přejet bývalou přítelkyni a jejího nového partnera. Celý incident se na nebohého studenta navíc pokusil shodit. Soud však jeho výpovědi neuvěřil a potrestal ho.

K incidentu došlo v srpnu roku 2023. Sedmapadesátiletý instruktor si bývalé přítelkyně s novým partnerem všiml na přechodu. Žákovi doslova vytrhl volant z ruky, na své straně zadupl plyn a začal se k dvojici nebezpečně přibližovat. 

Té se naštěstí podařilo včas uskočit, jinak by totiž téměř jistě k nehodě došlo. Skupinka se měla na místě začít hádat. Instruktor však později vše vehementně popíral. Celou událost označil za „blbost“ a odmítl ji komentovat s tím, že jde jen o výmysly neúspěšného žáka. Na toho se celý případ snažil shodit i během středečního soudu.

Vzhledem k existenci kamerových záznamů a výpovědím svědků se mu to však nepodařilo. Byl shledán vinným z pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví. Soudce mu udělil peněžitý trest 45 500 Kč, zákaz řízení a zákaz působení v autoškole. Odvolání soud zamítl jako bezpředmětné.

Stránky autoškoly existují dodnes. „Domnívám se, že pan instruktor už v autoškole nepůsobí. Ta autoškola už neexistuje,“ odpověděl redaktorům CNN Prima News muž, který zvedl hovor na číslo uvedené na webu.

soud, instruktor, výtržnictví, pokus o ublížení na zdraví, výpověď, autoškola, Jihlava
Zpověď vnuků Šafránkové a Abrháma: SMUTEK V RODINĚ
Památky UNESCO v Česku: Velký přehled podle krajů a tipy na výlety
Toulky Českým Švýcarskem: Objevte s dětmi ikonická místa i skrytá zákoutí bez davů
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Českou poštu má vést Richard Hodul. Ministr jeho jméno navrhne výboru
Pravděpodobné sestavy: Slavia bez Chorého, o šanci se hlásí Prekop. Sparta s Kuchtou
Válka v Íránu může mít opačný výsledek, než se čekalo. Vzroste hlad po jaderných zbraních?
Venušiny misky: Unikátní útvary, kde se za nocí koupají dobromyslná stvoření
