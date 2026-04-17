Instruktor autoškoly se pokusil přejet ex: U soudu chtěl všechno hodit na studenta!
Student jihlavské autoškoly si během jedné z jízd prožil opravdu nepříjemné chvíle. Jeho instruktor se na přechodu pokusil přejet bývalou přítelkyni a jejího nového partnera. Celý incident se na nebohého studenta navíc pokusil shodit. Soud však jeho výpovědi neuvěřil a potrestal ho.
K incidentu došlo v srpnu roku 2023. Sedmapadesátiletý instruktor si bývalé přítelkyně s novým partnerem všiml na přechodu. Žákovi doslova vytrhl volant z ruky, na své straně zadupl plyn a začal se k dvojici nebezpečně přibližovat.
Té se naštěstí podařilo včas uskočit, jinak by totiž téměř jistě k nehodě došlo. Skupinka se měla na místě začít hádat. Instruktor však později vše vehementně popíral. Celou událost označil za „blbost“ a odmítl ji komentovat s tím, že jde jen o výmysly neúspěšného žáka. Na toho se celý případ snažil shodit i během středečního soudu.
Vzhledem k existenci kamerových záznamů a výpovědím svědků se mu to však nepodařilo. Byl shledán vinným z pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví. Soudce mu udělil peněžitý trest 45 500 Kč, zákaz řízení a zákaz působení v autoškole. Odvolání soud zamítl jako bezpředmětné.
Stránky autoškoly existují dodnes. „Domnívám se, že pan instruktor už v autoškole nepůsobí. Ta autoškola už neexistuje,“ odpověděl redaktorům CNN Prima News muž, který zvedl hovor na číslo uvedené na webu.
