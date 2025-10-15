Vůz autoškoly začátkem týdne zastavili na Brněnsku policisté. Mladému muži za volantem dali dýchnout a kontrola dopadla v pořádku. Následoval test na drogy a ten přinesl zcela opačný výsledek.
„Jeho rostoucí nervozita a rozšířené zorničky podezření policistů jen potvrdily. Přestože byl vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči, bez udání důvodu je odmítl," uvedl mluvčí police Petr Vala.
Pozitivní výsledek muž nejprve odmítal, pak ale „kápl božskou“: Před pár dny prý užil pervitin.
Závěrečná jízda tak pro muže na místě skončila, na obnovení řidičáku může opět na delší dobu zapomenout. Za přestupek mu ve správním řízení hrozí až tříletý zákaz řízení a pokuta do výše 75 tisíc korun.
Žák autoškoly při policejní kontrole neprošel testem na drogy Policie ČR