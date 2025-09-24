„Probudili jsme se ve 2:23. Ten čas vím naprosto přesně, protože za námi přišla naše dcerka Adélka, která chtěla za námi do postele. Jakoby tušila, že se něco stane,“ řekl Pavel Svačina (29).
Báli se
Probuzená manželka si podle něj odskočila na WC, když to přišlo. „Uslyšela obrovskou ránu a vyděšeně za mnou přiběhla do ložnice. Bála se, že nás někdo trefil,“ pokračoval Svačina.
Ten ránu samozřejmě slyšel také. „Musím se přiznat, že jsem se lekl, bál jsem se, že začala válka. Domnívám se, že šlo o kulový blesk, o kterém jsem slyšel vždy jen z vyprávění,“ přiznal táta od rodiny.
Díra ve střeše
Přírodní úkaz doslova vyrval cihly vážící skoro 25 kilo, zapálil fólie i trám a na druhé straně domu vyšel ven přes střešní tašky. „Naštěstí velký déšť oheň rychle uhasil. I tak je škoda vysoká,“ přiznal Svačina.
Výboj zasáhl nejen nově postavený zahradní domek, ale i fasádu na domě, který prošel před třemi měsíci kolaudací. Navíc shořely přepěťové ochrany plynových kotlů, wifi router a světla. Poničená je i dlažba. Podle prvních odhadů elektrikářů vznikla škoda za 250 až 270 tisíc korun.
Kulový blesk je popisován jako objekt od velikosti hrášku až po průměr několika metrů. Od běžných blesků se má lišit tím, že trvá mnohem déle. Může mít různé barvy a zaniká buď výbuchem, nebo samovolně. Meteorologové ale jeho výskyt zpochybňují. Podle nich častokrát dochází k záměně s velmi podobným jevem.
„Kulový blesk nemohu nijak potvrdit, protože se ještě nikdy nepodařil laboratorně vytvořit, šlo zřejmě o bleskový výboj. Trefí se do jednoho místa a poté může putovat i několik desítek metrů. V bouřce jaká byla, je jejich existence hodně pravděpodobná,“ řekla meteoroložka Dagmar Honsová.
