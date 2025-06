Letadlo Wizz Airu zasáhl při bouřce elektrický výboj! Nouzové přistání ve Varšavě

Páteční let letadla společnosti Wizz Air z Budapešti do Stockholmu skončil nouzovým přistáním v polské Varšavě. Během bouře totiž stroj zasáhl elektrický výboj. Cestujícím, posádce ani stroji se však naštěstí nic nestalo a po krátké technické přestávce pokračoval let dále.