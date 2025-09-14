Tornádo se vytvořilo v sobotu 13. září kolem 19. hodiny. „Zrovna jsem v danou chvíli venčila psa. Začalo tak zvláštně foukat, pes zůstal strnule stát a jen koukal, pak chtěl jít hned zase zpátky domů. Tak je možné, že to vycítil,“ napsala na sociálních sítích věnujících se bouřce jedna z obyvatelek Hodonína.
Její pes měl zřejmě skutečně dobrý instikt, tornádo se podařilo natočit Lukáši Cerulíkovi z Hodonína a potvrdili ho i meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.
Mezi Hodonínem a Skalicí se v sobotu 13. září 2025 vytvořilo menší tornádo. Lukáš Cerulík
„Vytvořilo se na hranicích mezi ČR a Slovenskem. Zatím nemáme informace o případných škodách ani hodnocení intenzity,“ uvedli na svém facebookovém profilu.
„Skutečně strašné,“ popsali pražští záchranáři spoušť na Moravě. Pomohli lékaři, který přišel o ordinaci
Meteorologové zároveň vyloučili, že by zrovna Hodonín byl místem, který by byl pro vznik tornád předurčený. „Na území ČR se ročně vyskytne několik tornád a jakákoli geografická shoda s ničivým tornádem v roce 2021 je čistě náhodná,“ doplnili meteorologové.
Dosud nejničivější tornádo v dějinách České republiky se vytvořilo 24. června 2021 na Břeclavsku a zasáhlo i Hodonínsko. Zemřelo přitom šest lidí, poničeno bylo 1600 domů v šesti obcích. Škody byly vyčísleny na 15 miliard korun.