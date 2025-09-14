Tornádo se vytvořilo v sobotu 13. září kolem 19. hodiny. „Zrovna jsem v danou chvíli venčila psa. Začalo tak zvláštně foukat, pes zůstal strnule stát a jen koukal, pak chtěl jít hned zase zpátky domů. Tak je možné, že to vycítil,“ napsala na sociálních sítích věnujících se bouřce jedna z obyvatelek Hodonína.

Tornádo nad Hodonínem bylo jako bombardování za války! Domů je teď zničených víc

Zničené Hodonínsko. V roce 1944 za to mohly bombardéry, letos přírodní živel.

Její pes měl zřejmě skutečně dobrý instikt, tornádo se podařilo natočit Lukáši Cerulíkovi z Hodonína a potvrdili ho i meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.

Video
Video se připravuje ...

Mezi Hodonínem a Skalicí se v sobotu 13. září 2025 vytvořilo menší tornádo. Lukáš Cerulík

„Vytvořilo se na hranicích mezi ČR a Slovenskem. Zatím nemáme informace o případných škodách ani hodnocení intenzity,“ uvedli na svém facebookovém profilu.

„Skutečně strašné,“ popsali pražští záchranáři spoušť na Moravě. Pomohli lékaři, který přišel o ordinaci

Pražští záchranáři postavili 27. června polní ošetřovnu v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku, kde pokračovaly odklízecí práce po čtvrtečním tornádu.

Meteorologové zároveň vyloučili, že by zrovna Hodonín byl místem, který by byl pro vznik tornád předurčený. „Na území ČR se ročně vyskytne několik tornád a jakákoli geografická shoda s ničivým tornádem v roce 2021 je čistě náhodná,“ doplnili meteorologové.

Dosud nejničivější tornádo v dějinách České republiky se vytvořilo 24. června 2021 na Břeclavsku a zasáhlo i Hodonínsko. Zemřelo přitom šest lidí, poničeno bylo 1600 domů v šesti obcích. Škody byly vyčísleny na 15 miliard korun.

Fotogalerie
9 fotografií
V sobotu 13. září 2025 se kolem 19. hodiny vytvořilo mezi Hodonínem a slovenskou Skalicí menší tornádo.
V sobotu 13. září 2025 se kolem 19. hodiny vytvořilo mezi Hodonínem a slovenskou Skalicí menší tornádo.
Autor: Lukáš Cerulík