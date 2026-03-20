Autoškolu jel zfetovaný! Žáka z Jaroměře čeká nepříjemný trest
Policisté v Jaroměři mají za sebou silniční kontrolu s velmi nečekaným výsledkem. Po zastavení vozu autoškoly u studenta objevili celou řadu drog. Mladík navíc odmítl lékařské vyšetření a přivodil si tím vážné důsledky. Na řidičák může na pár let zapomenout!
Bylo krátce po osmé ráno. Policisté zastavili vůz autoškoly a začali kontrolovat jednadvacetiletého žáka, který seděl za volantem. Nejdřív ho podrobili dechové zkoušce, ta vyšla negativní. Pak však přišel i test na drogy. A tam se již policisté nestačili divit.
„Přístroj indikoval možnou přítomnost látek THC, amfetaminu/metamfetaminu a kokainu,“ napsali policisté. Mladého řidiče proto vyzvali k podstoupení lékařského vyšetření zahrnujícího odběr moči a krve. To však muž odmítl. Na místě mu proto zakázali pokračovat v jízdě a vyslechli i instruktora, který byl velmi překvapen.
Protože mladý muž odmítl vyšetření, je podezřelý z vážného přestupku. „Ve správním řízení mu hrozí pokuta až 75 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel až na tři roky,“ napsali policisté. Na závěr upozornili, že řízení pod vlivem návykových látek patří mezi největší dopravní prohřešky.
