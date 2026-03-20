Autoškolu jel zfetovaný! Žáka z Jaroměře čeká nepříjemný trest

Policie zastavila žáka autoškoly, který měl pozitivní test na drogy.
Mladík tvrdil, že v minulosti užíval, dnes již ne.
Policisté mu proto dali test na drogy a výsledku se nestačili divit.
Odhalil THC, amfetaminy a kokain, mladík se navíc odmítl podrobit vyšetření krve.
Autor: kjm - 
20. března 2026
08:52

Policisté v Jaroměři mají za sebou silniční kontrolu s velmi nečekaným výsledkem. Po zastavení vozu autoškoly u studenta objevili celou řadu drog. Mladík navíc odmítl lékařské vyšetření a přivodil si tím vážné důsledky. Na řidičák může na pár let zapomenout!

Bylo krátce po osmé ráno. Policisté zastavili vůz autoškoly a začali kontrolovat jednadvacetiletého žáka, který seděl za volantem. Nejdřív ho podrobili dechové zkoušce, ta vyšla negativní. Pak však přišel i test na drogy. A tam se již policisté nestačili divit.

„Přístroj indikoval možnou přítomnost látek THC, amfetaminu/metamfetaminu a kokainu,“ napsali policisté. Mladého řidiče proto vyzvali k podstoupení lékařského vyšetření zahrnujícího odběr moči a krve. To však muž odmítl. Na místě mu proto zakázali pokračovat v jízdě a vyslechli i instruktora, který byl velmi překvapen.

Protože mladý muž odmítl vyšetření, je podezřelý z vážného přestupku. „Ve správním řízení mu hrozí pokuta až 75 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel až na tři roky,“ napsali policisté. Na závěr upozornili, že řízení pod vlivem návykových látek patří mezi největší dopravní prohřešky.

Video  Policisté zastavili žáka autoškoly, test na drogy ukázal hned několik pozitivních výsledků.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
řidičřízení pod vlivem návykové látkyžák autoškolydrogyautoškolalékařské vyšetřeníJaroměř
