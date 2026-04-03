Muž v České Lípě střílel na cyklostezce! Terč si udělal ze značky
Na frekventované cyklostezce v České Lípě se ozývala střelba. Muž si tam z dopravní značky udělal terč a střílel na ni vzduchovkou. Strážníci ho zadrželi přímo na místě.
Kuriózní, ale zároveň nebezpečný zásah řešila městská policie v České Lípě. Na oblíbené cyklostezce se objevil muž (45), místo střelnice si zvolil veřejný prostor plný lidí a začal pálit do dopravního značení.
Na střelbu upozornila kolemjdoucí žena. Hlídka dorazila rychle a střelce zastihla přímo při činu. „Dotyčný ke svému ‚tréninku‘ použil vzduchovku pistolového typu, kterou mu strážníci na místě ihned odebrali, a zároveň byl omezen na osobní svobodě,“ uvedla městská policie na sociálních sítích.
Poškozená značka nebyla tím hlavním problémem. Situace mohla skončit mnohem hůř. Na stezce se běžně pohybují cyklisté i chodci nebo psi a střelba v takovém prostoru představuje vážné riziko. Muž nyní čelí podezření z několika protiprávních jednání. Ve hře je neoprávněná manipulace se zbraní na veřejnosti, obecné ohrožení i držení neohlášené zbraně.
Incident se naštěstí obešel bez zranění. „K celkovému počtu zásahů do dopravní značky bychom potřebovali více prstů na rukou. Tento druh „zábavy“ rozhodně nedoporučujeme,“ dodali strážníci.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.