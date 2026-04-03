Muž v České Lípě střílel na cyklostezce! Terč si udělal ze značky

Muž si v České Lípě spletl značku s terčem.
Autor: Štěpánka Grofová 
3. dubna 2026
17:40

Na frekventované cyklostezce v České Lípě se ozývala střelba. Muž si tam z dopravní značky udělal terč a střílel na ni vzduchovkou. Strážníci ho zadrželi přímo na místě.

Kuriózní, ale zároveň nebezpečný zásah řešila městská policie v České Lípě. Na oblíbené cyklostezce se objevil muž (45), místo střelnice si zvolil veřejný prostor plný lidí a začal pálit do dopravního značení.

Na střelbu upozornila kolemjdoucí žena. Hlídka dorazila rychle a střelce zastihla přímo při činu. „Dotyčný ke svému ‚tréninku‘ použil vzduchovku pistolového typu, kterou mu strážníci na místě ihned odebrali, a zároveň byl omezen na osobní svobodě,“ uvedla městská policie na sociálních sítích.

Poškozená značka nebyla tím hlavním problémem. Situace mohla skončit mnohem hůř. Na stezce se běžně pohybují cyklisté i chodci nebo psi a střelba v takovém prostoru představuje vážné riziko. Muž nyní čelí podezření z několika protiprávních jednání. Ve hře je neoprávněná manipulace se zbraní na veřejnosti, obecné ohrožení i držení neohlášené zbraně.

Incident se naštěstí obešel bez zranění. „K celkovému počtu zásahů do dopravní značky bychom potřebovali více prstů na rukou. Tento druh „zábavy“ rozhodně nedoporučujeme,“ dodali strážníci.

Témata:
střelecměstská policievzduchovkaobecné ohroženídopravní značkacyklostezkastřelbaČeská Lípa
