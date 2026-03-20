„Linku 156 vytočila žena, která se strachovala o svého syna, kterého zcela bezdůvodně napadla jejich kočka. A protože byla i nadále velmi agresivní, ze strachu před ní utekli z bytu,“ popsala nestandardní případ mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.

Zdivočelou kočku se snažili odchytit přivolaní strážníci, ale dlouho se jim to nedařilo. „Kontaktovali proto veterináře, který usoudil, že se velmi pravděpodobně jedná o psychickou nemoc zvířete,“ pokračovala Rigó.

Kočku se nakonec podařilo polapit do odchytové klece, ve které byla přepravena k veterináři. Až poté se mohla rodina uklidnit a nastěhovat zpět do svého bytu. Co se bude dál dít s kočkou, záleží na jejím důkladném vyšetření veterinářem.

VIDEO: Brněnští strážníci zachránili kocourka, který spadl do pětimetrové šachty (listopad 2025).

Brněnští strážníci zachránili kocourka, který spadl do pětimetrové šachty (listopad 2025) Městská policie Brno