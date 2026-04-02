Rudé nebe a smrt v přívalu vody: Bouře Erminio má první oběť

Bouře Erminio zasáhla Řecko.
Autor: Štěpánka Grofová - 
2. dubna 2026
18:56

Řecko zasáhla silná bouře Erminio. Přívalové deště zaplavily ulice, vítr dosahoval až 110 km/h a saharský prach zbarvil oblohu do rudých a oranžových tónů. V oblasti Atiky zemřel muž, dopravu ochromily rušené lety i uzavřené školy.

Řecko čelí extrémnímu počasí. Během několika hodin se známé dovolenkové destinace proměnily v apokalyptickou krajinu. Bouře Erminio přinesla vydatný déšť i silný vítr. Nad částí země se navíc objevila hustá vrstva prachu ze Sahary a oblohu zbarvila do oranžových a rudých odstínů.

Nejhorší následky hlásí oblast Atiky. V přímořském městě Nea Makri přišel o život muž (†54) původem z Polska. Silný proud ho strhl a odnesl několik metrů. Tělo zůstalo zaklíněné pod autem, kde se utopil. „Nevím, proč tehdy vyšel ven, možná se mu zatopil dům. Byl tady v Řecku 20 let. Jeho rodina je v Polsku, má tam dceru,“ řekl řeckým médiím otřesený kamarád.

Zaplavené domy a stovky zásahů

Hasiči v oblasti Atén evidovali téměř 500 výjezdů a desítky případů, kdy bylo nutné zachraňovat lidi z ohrožených míst. Voda zaplavila domy, ulice se změnily v řeky a některé mosty nevydržely tlak proudu. Na ostrově Poros unášela voda auta, jinde padaly stromy a elektrické vedení. Výpadky proudu zasáhly řadu oblastí. Směs deště a prachu navíc vytvořila vrstvu bahna a pokryla silnice i budovy.

Chaos na letištích

Silný vítr a špatná viditelnost narušily i leteckou dopravu. Na Rhodu dosahovaly vlny výšky až pěti metrů, poryvy větru přesahovaly 110 km/h. Některé lety na letiště Diagoras musely být zrušeny. Na Krétě uvěznil hustý prach desítky cestujících na letišti v Heraklionu a kvůli snížené viditelnosti nemohla letadla přistávat. Několik mezinárodních spojů proto zamířilo na jiná letiště.

Oblohu obarvil prach

Neobvyklé zbarvení oblohy způsobil saharský prach. Silný vítr ho přenesl nad Řecko. Na Krétě, Santorini i dalších ostrovech vytvořil tísnivou atmosféru.

Kvůli nebezpečným podmínkám zůstaly zavřené školy na Krétě a na Dodekanéských i Kykladských ostrovech. Úřady vydaly červená varování a vyzvaly obyvatele i turisty k maximální opatrnosti. Bouře Erminio dál postupuje regionem a meteorologové varují, že nepříznivé počasí může pokračovat i v dalších dnech.

Jan Kocián ( 5. dubna 2026 15:29 )

Už 7 dní v řadě fouká silnější vítr, než předpovídal na ten který den ČHMÚ!

Dnes v neděli mělo být podle ČHMÚ skoro jasno až polojasno, ale většinou je oblačno až skoro zataženo. Prostě je jinak! 😆

Saharský písek dnes proudí nad Českem od Atlantiku.

