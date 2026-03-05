Ve Španělsku zemřel Čech: Michala zastřelil gang?! Sám byl podezřelý z vraždy

Čech Michal, kterého zastřelili ve Španělsku
5. března 2026
Čech, kterého někdo zastřelil ve španělské obci Torrevieja, byl od minulého roku podezřelý z vraždy severoirského občana. Mrtvolu vyšetřovatelé našli v citronových sadech až po měsíci náročného pátrání. Podezřelý Čech Michal byl také údajně členem elitní vojenské jednotky.

Čecha někdo zastřelil v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Případ vyšetřuje tamní oddělení vražd. „V současnosti nemůžeme poskytnout další informace ohledně toho, co se stalo,“ dodala policie s odkazem na rozhodnutí soudu, aby vyšetřování bylo důvěrné.

V oblasti probíhá válka gangů

Podezřelý byl údajně bývalým členem Francouzské cizinecké legie a speciální jednotky v České republice. Podle místních médií byl Čech v souvislosti s vraždou stíhán na svobodě a nesměl opustit jih Španělska. Český občan údajně spolupracoval při objasňování případu vraždy, ve kterém byl jeden čas hlavním podezřelým.

Španělská média spekulují, zda smrt Čecha nesouvisí s válkou drogových gangů, která na místě probíhá už několik měsíců. Jak okomentoval deník The Sun, od prosince došlo v regionu už k řadě vážných zločinů.  

Vražda Johna George

Tělo Johna George, který byl pohřešován od 14. prosince 2024, bylo nalezeno v pokročilém stadiu rozkladu v citronových sadech. Neznámý útočník severoirského občana zastřelil. Mezi podezřelými je i brit Jonny Smyth, který stejně jako Michal M. po zaplacení kauce opustil stěny věznice.

Rodina George, který po sobě zanechal dvě děti, vyjádřila hluboký zármutek. „Doufám, že tvář Johna bude pronásledovat ty, kteří nám to způsobili, každou noc,“ uvedla sestra Courtney v prohlášení. 

Čech Michal, kterého zastřelili ve Španělsku
