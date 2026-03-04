Ve Španělsku zastřelili Čecha: Podílel se na vraždě Brita?!

Brita Johna George našli policisté mrtvého na venkovské usedlosti ve Španělsku.
Brita Johna George našli policisté mrtvého na venkovské usedlosti ve Španělsku.
Zavražděný Brit John George s partnerkou
Zavražděný Brit John George s partnerkou
Brita Johna George našli policisté mrtvého na venkovské usedlosti ve Španělsku.
Aktualizováno -
4. března 2026
13:37
Autor: ČTK - 
4. března 2026
13:12

Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, který byl podezřelý z podílu na vraždě, napsala ve středu španělská média. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli. Český občan byl podezřelý z podílu na vraždě jednoho Brita ve Španělsku v roce 2024.

Podle BBC španělská policie potvrdila, že vyšetřuje „vraždu třiatřicetiletého Čecha“. Další podrobnosti odmítla uvést.

Podle místních médií byl Čech stíhán na svobodě a nesměl opustit jih Španělska. Média také tvrdí, že český občan spolupracoval při objasňování případu vraždy, ve kterém byl jeden čas hlavním podezřelým. Kvůli vraždě severoirského občana na konci roku 2024 španělské úřady stíhaly také jednoho Brita.

Španělská policie zadržela podezřelého Čecha 7. ledna 2025 ve stejné vesnici, kde nalezli i tělo oběti, na východě Pyrenejského poloostrova. Podle informací španělských médií měl muž po zmizení George opustit Španělsko a odcestovat do České republiky. Pak se ale do Španělska vrátil a policie ho zatkla. Podezřelý se údajně dříve chlubil svým působením ve Francouzské cizinecké legii a speciálních jednotkách v České republice, uvedl v minulosti britský deník The Sun.

Tělo Johna George, který byl pohřešován od 14. prosince, bylo nalezeno v pokročilém stadiu rozkladu na venkovské usedlosti. 

Video  Řidič se zákazem řízení se snažil ujet policistům v okolí Brna (února 2026).  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Brita Johna George našli policisté mrtvého na venkovské usedlosti ve Španělsku.
Brita Johna George našli policisté mrtvého na venkovské usedlosti ve Španělsku.
Zavražděný Brit John George s partnerkou
Zavražděný Brit John George s partnerkou
Brita Johna George našli policisté mrtvého na venkovské usedlosti ve Španělsku.

Témata:
smrtčechvraždaŠpanělsko
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Toníček a Andělka z Četnických humoresek: Pravda o smrti v nejsmutnějším dílu!
Toníček a Andělka z Četnických humoresek: Pravda o smrti v nejsmutnějším dílu!
Aha!
Vypadá jako rosolovitý lívanec, ale léčí tělo: Proč pít kombuchu každý den?
Vypadá jako rosolovitý lívanec, ale léčí tělo: Proč pít kombuchu každý den?
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Jak se rychle zklidnit, když jste ve stresu? 4 tipy, které rozhodně zaberou
Jak se rychle zklidnit, když jste ve stresu? 4 tipy, které rozhodně zaberou
Moje zdraví
Senát schválil odklad výplaty nové superdávky dosavadním příjemcům podpor
Senát schválil odklad výplaty nové superdávky dosavadním příjemcům podpor
e15
Šádek se ve Zlíně hroutil: Nabízeli mi slivovici. V Plzni budu třeba do 95 let, když…
Šádek se ve Zlíně hroutil: Nabízeli mi slivovici. V Plzni budu třeba do 95 let, když…
iSport
Macinkův hloupý pokus: Chtěl ve sněmovně ztrapnit exkomunistu Pavla, sám seděl mezi dvěma komunisty
Macinkův hloupý pokus: Chtěl ve sněmovně ztrapnit exkomunistu Pavla, sám seděl mezi dvěma komunisty
Reflex
Výjimečnost i křehkost přírody. Czech Nature Photo hledá snímky se silným příběhem
Výjimečnost i křehkost přírody. Czech Nature Photo hledá snímky se silným příběhem
Lidé a země