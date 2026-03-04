Ve Španělsku zastřelili Čecha: Podílel se na vraždě Brita?!
Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, který byl podezřelý z podílu na vraždě, napsala ve středu španělská média. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli. Český občan byl podezřelý z podílu na vraždě jednoho Brita ve Španělsku v roce 2024.
Podle BBC španělská policie potvrdila, že vyšetřuje „vraždu třiatřicetiletého Čecha“. Další podrobnosti odmítla uvést.
Podle místních médií byl Čech stíhán na svobodě a nesměl opustit jih Španělska. Média také tvrdí, že český občan spolupracoval při objasňování případu vraždy, ve kterém byl jeden čas hlavním podezřelým. Kvůli vraždě severoirského občana na konci roku 2024 španělské úřady stíhaly také jednoho Brita.
Španělská policie zadržela podezřelého Čecha 7. ledna 2025 ve stejné vesnici, kde nalezli i tělo oběti, na východě Pyrenejského poloostrova. Podle informací španělských médií měl muž po zmizení George opustit Španělsko a odcestovat do České republiky. Pak se ale do Španělska vrátil a policie ho zatkla. Podezřelý se údajně dříve chlubil svým působením ve Francouzské cizinecké legii a speciálních jednotkách v České republice, uvedl v minulosti britský deník The Sun.
Tělo Johna George, který byl pohřešován od 14. prosince, bylo nalezeno v pokročilém stadiu rozkladu na venkovské usedlosti.
