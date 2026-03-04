Hnus nedaleko Žatce: Muž měl napadnout batole!

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malík)
Autor: rix, ČTK - 
4. března 2026
09:41

Krajští vyšetřovatelé prověřují závažný násilný čin. Muž měl na ubytovně v Drahomyšli nedaleko Žatce napadnout batole (3). To utrpělo těžká zranění a muselo být letecky transportováno do nemocnice. 

„Mohu potvrdit, že jsme zasahovali na Lounsku u nezletilé osoby s vážnou poruchou zdravotního stavu. Na místě byly dvě skupiny záchranné služby. Zásah si vyžádal letecký transport do jedné z pražských nemocnic,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

Podle informací serveru CNN Prima News mělo k incidentu dojít na ubytovně nedaleko Žatce. Svědci měli vypovědět, že tam muž batole napadl. 

Témata:
dítěnemocnicezraněníVRTULNÍKLouny
