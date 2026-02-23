Hrůzný nález v Lysé: Dvě mrtvoly v bytě!

Aktualizováno
23. února 2026
17:33
Autor: btk 
23. února 2026
16:58

Kriminalisté od pondělí vyšetřují nález v jednom z bytů v Lysé nad Labem. Na místě objevili dvě mrtvoly. Na místo vyrazil koroner.

K nálezu těl došlo v jednom z bytů v ulici Jedličkova. „Na místě máme nymburské kriminalisty, čeká se ještě na koronera, aby obě dvě těla ohledal. Následně bude nařízena soudní pitva,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová. Podle informací Blesku byla těla muže a ženy již ve značném rozkladu. 

Video se připravuje ...

doktormediciny ( 23. února 2026 17:27 )

Hm no Pizvat takove mrtvoly to nebude nic prijemneho

