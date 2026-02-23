Hrůzný nález v Lysé: Dvě mrtvoly v bytě!
Kriminalisté od pondělí vyšetřují nález v jednom z bytů v Lysé nad Labem. Na místě objevili dvě mrtvoly. Na místo vyrazil koroner.
K nálezu těl došlo v jednom z bytů v ulici Jedličkova. „Na místě máme nymburské kriminalisty, čeká se ještě na koronera, aby obě dvě těla ohledal. Následně bude nařízena soudní pitva,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová. Podle informací Blesku byla těla muže a ženy již ve značném rozkladu.
Video Žena v Brně přecházela na červenou, srazilo ji auto (leden 2026)
Video se připravuje ...
Témata:
Hm no Pizvat takove mrtvoly to nebude nic prijemneho