Požár autosalonu v České Lípě: Vozidlo začalo samovolně hořet?!

Autor: ČTK - 
22. února 2026
09:24

Hasiče v noci na 22. února zaměstnal požár autosalonu v České Lípě, vypukl krátce před půlnocí. Událost nahlásilo hned několik oznamovatelů. Uvnitř prodejny se nikdo nenacházel, požár se obešel bez zranění. Příčina vzniku požáru i výše škod je předmětem vyšetřování. V tiskové zprávě o tom ráno informovala mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

V salonu hořelo osobní auto, zjistila jednotka profesionálů při prvotním průzkumu. Po vstupu do objektu hasiči nasadili k lokalizaci a likvidaci požáru dva proudy C. Velitel zásahu zároveň preventivně povolal výškovou techniku.

"Vlivem sálavého tepla z požáru byla poničena částečně také střecha objektu - světlíky ve střešní konstrukci nad automobilem, který byl v plamenech," uvedla Benešová. Pětadvacet minut po půlnoci měli hasiči požár pod kontrolou, velitel zásahu nahlásil na operační středisko lokalizaci a o hodinu později úplnou likvidaci požáru.

Při dohašování hasiči využili termokamery pro vyhledávání skrytých ohnisek a kontrolu, nasadili také přetlakovou ventilaci na odvětrání zplodin hoření z objektu. Autosalon odvětrávali také přirozeně.

Video  Výbuch a oheň v bytě u brněnského výstaviště (20.2.2026)  - HZS Jihomoravského kraje
Video se připravuje ...
