Mladík v audině driftoval v lyžařském areálu: Zdevastoval tratě!
Neuvěřitelnou dávkou drzosti se projevil nezodpovědný mladík o víkendu. Na zkrácení dlouhé zimní noci si vybral pochybnou aktivitu, kterou se jal provozovat na nevhodném místě. Rozhodl se driftovat v lyžařském areálu v chráněné krajinné oblasti.
V sobotu krátce po půl třetí ráno se lyžařský areál v Josefově Dole v Jizerských horách proměnil v počítačovou hru Need for speed. Policisté na lince 158 přijali hlášení o driftujícím voze a okamžitě vyrazili na místo. Po příjezdu našli uvízlé Audi A6 Avant v mokřadu a uvnitř seděli tři mladíci ve věku 19 až 21 let.
Chtěli se jen trochu pobavit
Jakoby škod nebylo málo, policisté zjistili, že řidič driftováním zdevastoval upravené lyžařské tratě pro krajské závody, které měly začít už za pár hodin. Tratě tak bylo potřeba rychle spravit. Jak uvedl server Novinky, s opravou pomohli i sami mladíci. „Každý dostal jednu lopatu a od 3 do 5 hodin ráno nahazovali spolu se mnou sníh do vyjetých kolejí,“ řekl trenér klubu TJ Jiskra Josefův Důl Tomáš Petržilka.
Po vyčíslení všech nákladů mladíci nabídli odškodnění ve výši 15 tisíc korun. Takové řešení trenér považuje za přijatelné. „Jsem rád, že nemusím podávat žalobu na náhradu škody a můžeme se věnovat tréninku dětí,“ dodal Petržilka. Nutno podotknout, že řádění mladíků mohlo poškodit i samotnou louku. Případná škoda na majetku se ovšem projeví až na jaře.
