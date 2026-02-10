Podnik v Žilině lákal dívky na Epstein party: Policie tam objevila opilé nezletilé

Klub čelí vyšetřování i kvůli kontroverzní akci pro mladé dívky pojmenované po Jeffreym Epsteinovi
Policie vyrazila do žilinského podniku Enjoyclub
Cílem bylo zjistit, jestli tam nalévají mladistvým
10. února 2026
Známý žilinský podnik Enjoyclub šokoval před několika dny pozvánkou na akci zvanou Epstein party. V plakátu s nahými ženami zvali mladé dívky na drinky zdarma. Jenže zřejmě šlo o až příliš mladé dívky. Policie během zátahu totiž objevila několik opilých nezletilých!

Pozvánka na Epstein party, zveřejněná na sociálních sítích, vyvolala vlnu pobouření. Po té se jeho zástupci rozhodli tvrdit, že chtěli jen upozornit na případ šíleného sexuálního zneužívání, který s kauzou Epstein vychází najevo. Akce, kde mladé dívky mají dostávat alkoholické nápoje zadarmo, však v tomto směru nepůsobí příliš citlivě. Obzvlášť, když prý v doprovodu starší sestry do klubu podle pozvánky mohou i patnáctileté dívky.

To zaujalo i slovenskou policii. V klubu proto udělal zátah s cílem zjistit, jestli doopravdy nalévají i mladistvým. Výsledek je možná vzhledem k pozvánkám příliš nepřekvapil, stejně se jim však ani trošku nelíbil. „Během akce policisté zkontrolovali 123 osob. Z nich byli čtyři mladiství s alkoholem v krvi do jedné promile a jeden mladistvý s hodnotou nad jednou promile,“ napsali policisté na facebooku.

Přestupek nebo trestný čin?

V podobných raziích na podniky, kde si mladistvý mohou koupit alkohol, prý hodlají pokračovat. Konkrétně Enjoyclub navíc čelí vyšetřování i ohledně samotné pozvánky na Epstein party.  „Policie případ řeší jako možný přestupek proti veřejnému pořádku, ale kvůli probíhajícímu vyšetřování zatím nemůže sdělit více,“ řekla žilinská policejní mluvčí Zuzana Šefčíková pro Plus JEDEN DEŇ. Připustila také, že je možné, že skutek ještě překlasifikují na trestný čin.

Klub chtěl zřejmě využít narůstající mediální pozornosti kolem případu amerického finančníka Jeffreyhe Epsteina. Ten měl podle nedávno zveřejněných složek, známých jako Epstein files, pořádat zvrácené večírky pro bohaté a mocné. Mělo na nich docházet k sexuálnímu zneužívání mladistvých.

Video  Little St. James - Soukromý ostrov pro Epsteinovy neřesti.  - Prokuratura Amerických Panenských ostrovů, CNC
Video se připravuje ...

Ariel Blau ( 10. února 2026 11:13 )

Konečně to někdo vzal za správný konec. Mohli tam ještě pozvat nějakého příslušníka královského rodu, šlechtice a církevního hodnostáře. Pak by to mělo tu správnou šťávu.

