Mladík (21) v audině driftoval v lyžařském areálu: Zdevastoval tratě a zapadl do mokřadu

Mladík zničil tratě na lyžařské závody.
Mladík zničil tratě na lyžařské závody.
Mladík svým nerozvážným chováním způsobil mnoho škod.
Mladík svým nerozvážným chováním způsobil mnoho škod.
Mladík svým nerozvážným chováním způsobil mnoho škod.
Autor: avi - 
10. února 2026
12:30

Neuvěřitelnou dávkou drzosti se projevil nezodpovědný mladík o víkendu. Na zkrácení dlouhé zimní noci si vybral pochybnou aktivitu, kterou se jal provozovat na naprosto nevhodném místě. Rozhodl se driftovat v lyžařském areálu v chráněné krajinné oblasti. Svým činem přidělal práci mnoha lidem a ohrozil vzácného živočicha!

V sobotu krátce po půl třetí v noci se lyžařský areál v Josefově Dole v Jizerských horách proměnil v počítačovou hru Need for speed. Policisté na lince 158 přijali hlášení o driftujícím voze a okamžitě vyrazili na místo. Po příjezdu našli uvízlé Audi A6 Avant v mokřadu a uvnitř seděli tři mladíci ve věku 19 až 21 let.

Chtěli se jen trochu pobavit

Jakoby škod nebylo málo, policisté zjistili, že řidič driftováním zdevastoval upravené lyžařské tratě pro krajské závody, které měly začít už za pár hodin. Zatímco pořadateli závodů zbyly oči pro pláč, řidič celou pohromu okomentoval slovy, že se „chtěli jen trochu pobavit.“

Znáte řidiče?

Pořadatel závodů nevěřícně upozornil, že řidič zapadl přímo v chráněné oblasti, kde žije vzácný živočich, a kde ani on sám nemá povoleno zasahovat terénními úpravami nebo sněžným skútrem. Tanvaldští policisté celou věc kvalifikovali jako přestupek a mladík bude mít co vysvětlovat.

Znáte řidiče, který se proháněl v chráněné krajinné oblasti? Ozvěte se do redakce na tip@blesk.cz.

Mladík zničil tratě na lyžařské závody.
Mladík zničil tratě na lyžařské závody.
Mladík svým nerozvážným chováním způsobil mnoho škod.
Mladík svým nerozvážným chováním způsobil mnoho škod.
Mladík svým nerozvážným chováním způsobil mnoho škod.

Video  Opilý kamioňák driftoval na dálnici D1, trefil svodidla a jel dál. .  - PČR
Video se připravuje ...

 

Témata:
přestupekzábavaČeskolyžařské střediskoAudiAudi A6Jizerské horyživočichovéchráněná krajinná oblastJosefův DůlNeed for Speed
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Takové varování asi nečekala... Dávejte si pozor na Adamczykovou!
Takové varování asi nečekala... Dávejte si pozor na Adamczykovou!
AHA.cz
Nejdražší svatební šaty? 6 krejčích a 430 hodin práce na modelu, který uvidíte poprvé a naposledy
Nejdražší svatební šaty? 6 krejčích a 430 hodin práce na modelu, který uvidíte poprvé a naposledy
Dáma.cz
Šárka Strachová (40): Chronickou únavu řešíme kávou. Přitom je to signál, že je něco špatně
Šárka Strachová (40): Chronickou únavu řešíme kávou. Přitom je to signál, že je něco špatně
Maminka.cz
Péče o rodiče ve stáří není samozřejmost. Co rozhoduje o tom, zda ji rodina zvládne?
Péče o rodiče ve stáří není samozřejmost. Co rozhoduje o tom, zda ji rodina zvládne?
Ženy.cz
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Moje Zdraví
Shoptet loni utržil 900 milionů korun. S novým šéfem chce teď dobýt evropský trh
Shoptet loni utržil 900 milionů korun. S novým šéfem chce teď dobýt evropský trh
E15.cz
Komentátor na ZOH si nevypnul mikrofon a do vysílání spustil: To byla nuda! Pak se omlouval
Komentátor na ZOH si nevypnul mikrofon a do vysílání spustil: To byla nuda! Pak se omlouval
iSport.cz
Barbora Váchová o roli Gerty Schnirch: Když vidím věci, které se Němcům u nás po válce děly, vždy se rozbrečím
Barbora Váchová o roli Gerty Schnirch: Když vidím věci, které se Němcům u nás po válce děly, vždy se rozbrečím
Reflex.cz
Západní Austrálie: třešničky na dortu z druhé strany zeměkoule
Západní Austrálie: třešničky na dortu z druhé strany zeměkoule
Lidé a země