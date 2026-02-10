Mladík (21) v audině driftoval v lyžařském areálu: Zdevastoval tratě a zapadl do mokřadu
Neuvěřitelnou dávkou drzosti se projevil nezodpovědný mladík o víkendu. Na zkrácení dlouhé zimní noci si vybral pochybnou aktivitu, kterou se jal provozovat na naprosto nevhodném místě. Rozhodl se driftovat v lyžařském areálu v chráněné krajinné oblasti. Svým činem přidělal práci mnoha lidem a ohrozil vzácného živočicha!
V sobotu krátce po půl třetí v noci se lyžařský areál v Josefově Dole v Jizerských horách proměnil v počítačovou hru Need for speed. Policisté na lince 158 přijali hlášení o driftujícím voze a okamžitě vyrazili na místo. Po příjezdu našli uvízlé Audi A6 Avant v mokřadu a uvnitř seděli tři mladíci ve věku 19 až 21 let.
Chtěli se jen trochu pobavit
Jakoby škod nebylo málo, policisté zjistili, že řidič driftováním zdevastoval upravené lyžařské tratě pro krajské závody, které měly začít už za pár hodin. Zatímco pořadateli závodů zbyly oči pro pláč, řidič celou pohromu okomentoval slovy, že se „chtěli jen trochu pobavit.“
Znáte řidiče?
Pořadatel závodů nevěřícně upozornil, že řidič zapadl přímo v chráněné oblasti, kde žije vzácný živočich, a kde ani on sám nemá povoleno zasahovat terénními úpravami nebo sněžným skútrem. Tanvaldští policisté celou věc kvalifikovali jako přestupek a mladík bude mít co vysvětlovat.
