Erotika na jihlavském nádraží: Žena se svlékla a zpívala

Autor: sgr - 
7. února 2026
11:15

Nečekaný incident narušil provoz autobusu v Jihlavě. Mladá žena si sedla na místo řidiče, odmítala vůz opustit a po vyvedení z ven se začala svlékat a zpívat. Test na drogy vyšel sice negativní, ženu si do ale péče převzali zdravotníci.

Na jihlavském autobusovém nádraží musel jeden z řidičů řešit situaci, s jakou se běžně nesetkává. Mladá žena si bez jakéhokoli vysvětlení sedla přímo na jeho místo a zůstávala tam i přes opakované výzvy, aby autobus opustila. Řidič proto přivolal městskou policii.

Podle informací zveřejněných na facebookovém profilu Městské policie Jihlava ani zásah hlídky nevedl k okamžitému uklidnění situace. Žena odmítala spolupracovat a strážníci ji nakonec museli z vozidla vyvést.

Ani pak se však výtržnice nemínila vzdát. Začala se svlékat, zpívat a hovořit cizím jazykem, což u zasahujících vyvolalo obavu o její zdravotní stav. Hlídka proto okamžitě přivolala záchrannou službu.

Původní podezření na ovlivnění omamnými látkami se nepotvrdilo. Provedený test vyšel negativně a ženu si následně převzali zdravotníci, kteří ji převezli k dalšímu vyšetření. Událost tak neskončila řešením přestupku ani trestního činu. Podle dostupných informací šlo o zdravotní kolaps, jehož příčinu mají objasnit lékaři.

Témata:
autobusřidičdívkazáchranářiměstská policieautobusové nádražísvlékánízdravotní problémysedadlodrogyzdravotnický pracovníkJihlava
