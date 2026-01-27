Natáčel zásah a chtěl pomoci: Svědkyně popisuje smrt zdravotníka po střelbě federálů
Další smrt civilisty při zásahu imigrační služby ICE v americkém Minneapolisu vyvolává pochybnosti. Nové svědectví a videa naznačují, že muž nedržel zbraň, ale mobilní telefon, a snažil se pomoci zraněné ženě. Kritika míří i na tvrdé praktiky federálních agentů, kteří v minulých dnech zadržovali i malé děti.
Zásah federálních agentů imigrační služby ICE a pohraniční stráže v Minneapolisu skončil v sobotu 24. ledna smrtí zdravotního bratra Alexe Prettiho (†37). Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států tvrdí, že měl muž během akce vytáhnout střelnou zbraň a ohrozit agenty, kteří proto použili smrtící sílu. Nově zveřejněná svědectví a videozáznamy ale tuto verzi výrazně zpochybňují.
Žena natáčející incident z bezprostřední blízkosti vypověděla, že Pretti držel v ruce mobilní telefon a zaznamenával průběh zásahu. Zároveň se snažil pomoci jiné ženě, již agenti srazili na zem. Na dostupných záběrech není patrné, že by zdravotník v kritických okamžicích držel zbraň nebo se choval útočně. Svědkyně veřejně uvedla, že až poté, co byl Pretti povalen na chodník a obklíčen několika agenty, zazněla krátká série výstřelů.
Do vyšetřování vstoupila také otázka zbraně, již měl Pretti legálně u sebe. Šlo o pistoli značky Sig Sauer, u níž se v minulosti objevily případy neúmyslných výstřelů, a nelze proto vyloučit ani variantu, že k prvnímu výstřelu došlo omylem po jejím odebrání agentem, píše americký New York Post.
Pretti byl podle místních úřadů americkým občanem bez trestní minulosti a pracoval ve zdravotnictví. Jeho rodina i část veřejnosti upozorňují na rozpor mezi oficiálním vyjádřením federálních úřadů a tím, co zachycují videa pořízená svědky. Případ se stal dalším ohniskem kritiky postupů imigračních složek ve městě, jež už delší dobu čelí napětí kvůli raziím a zásahům federálů.
Do veřejné debaty se promítají i další incidenty z posledních dnů. Při jiném federálním zásahu byla zastřelena také Renée Goodová, matka tří dětí, a v souvislosti s imigračními operacemi se veřejnost dozvěděla i o případu Liama Conejo Ramose, pětiletého chlapce, kterého agenti ICE zadrželi bez rodičů a podle svědectví ho použili jako návnadu k vylákání dalších osob z domu. Kritici upozorňují, že tyto příběhy dohromady vykreslují znepokojivý obraz metod, jež imigrační složky v USA používají.
Událost už vyšetřují federální orgány a vyjádřil se k ní i prezident Donald Trump, jenž přislíbil prověření okolností zásahu. Rozpory mezi svědectvími, videozáznamy a oficiální verzí ale dál přiživují nedůvěru veřejnosti a tlak na nezávislé vyšetření celé akce.
