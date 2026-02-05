Obří výbuch v krysích dolech: 16 mrtvých a uvěznění lidé
Při tragické explozi v nelegálním uhelném dole v Indii zahynulo nejméně 16 horníků. Záchranné operace komplikuje nedostatek vybavení a odlehlost dolu. Několik horníků je uvězněno pod zemí.
Nejméně 16 lidí zahynulo při explozi v nelegálním uhelném dole v severovýchodní části Indie. Osm horníků utrpělo zranění a další patrně zůstali uvěznění pod zemí, informovala agentura Reuters.
Krysí doly jsou nelegální
Výbuch se stal ve státě Méghálaj v jednom z takzvaných „krysích dolů“, které dostaly jméno kvůli tak úzkým tunelům, že se jimi horníci sotva protáhnou.
Tyto doly se v minulosti hojně využívaly k těžbě ve státech na severovýchodě Indie. V roce 2014 ale byly zakázány kvůli vysokému počtu obětí při nehodách v nich a také kvůli škodám, které páchaly na životním prostředí.
Počet obětí může narůst
Místní policie na místě prováděla záchranné operace, ale musela je přerušit kvůli nedostatku vybavení, které potřebuje, aby se dostala pod zem k horníkům. Záchranné práce komplikuje také odlehlost dolu; státní a federální složky se na místo neštěstí budou dostávat dlouhé hodiny, než bude možné obnovit pátrací a záchrannou operaci, uvedl Reuters.
Od roku 2012 zahynulo v severovýchodních státech Ásám a Méghálaj při práci v krysích dolech více než šest desítek lidí.
