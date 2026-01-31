Senior (80) vyhrál v loterii: Z výhry vybudoval drogové impérium
Osmdesátiletý senior vyhrál v britské loterii závratnou částku. Místo, aby si začal na stará kolena užívat života, rozhodl se investovat. Nikoliv však do akcií nebo bitcoinů, ale dal se na dráhu zločince a rozjel drogový byznys.
Senior John Eric Spiby vyhrál v roce 2010 v národní loterii částku, o které se mu ani nesnilo – 70 milionů korun. Zaslepen mamonem se rozhodl majetek znásobit, našel díru na trhu a vybudoval drogové impérium v hodnotě mnoha milionů korun.
Kšeftoval s léky na uklidnění
Stařík se zaměřil na výrobu padělaných tablet vydávaných za diazepam a byl vůdcem celé operace, informuje deník Guardian. Diazepam uklidňuje nervový systém a používá se k léčbě úzkosti, svalových křečí, epileptických záchvatů a abstinenčních příznaků po alkoholu.
Vše se odehrávalo kolem jeho nenápadného venkovského domu poblíž města Wigan v Anglii. Senior poskytl prostory pro nelegální činnost a zakoupil stroje na výrobu drog. Důchodce jakoukoliv vinu odmítal, i přesto ho soud uznal vinným z výroby a distribuce drog. Jako bonus mu přičetl držení střelných zbraní, munice a maření spravedlnosti. Soud byl nelítostný a stařík vyfasoval 16 let a šest měsíců vězení.
Senior nebyl žádný troškař
Při vynesení rozsudku soudce pokáral Spibyho: „Navzdory vaší výhře v loterii jste pokračoval v životě plném kriminality i v letech, kdy byste už normálně byl v důchodu.“ Součástí organizovaného zločineckého gangu byl i Spibyho syn (37), Lee Drury (45) a Callum Dorian (35). U soudu se také četly útržky soukromých konverzací ze skupinového chatu, kde se Spiby chvástal tím, že Elon Musk a Jeff Bezos by si měli dávat pozor.
Prokurátorka Emma Clarkeová uvedla, že muži byli zapojeni do výroby padělaných tablet, jejichž pouliční hodnota mohla dosáhnout až 8 miliard korun. Během procesu soudce opakovaně odkazoval na rozsah kriminální činnosti a uvedl, že dospěl k závěru, že šlo o „největší výrobu drog tohoto druhu, jaká kdy byla policií odhalena“.
