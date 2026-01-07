Do čeho investovat a jak vydělat v roce 2026: Experti předpověděli, co bude růst
Začátek roku je vždy vhodnou dobou pro to zamyslet se, jak následující měsíce budou vypadat. I po finanční stránce – do čeho dát peníze, aby se zhodnotily. V minulém roce došlo zejména k masivnímu růstu cen drahých kovů, zlato či stříbro překovalo dosavadní rekordy. Podle expertů lze u nich i v roce 2026 čekat velký růst. Ožít by mohl také bitcoin jakožto nejznámější kryptoměna, která loni zažila mnoho výkyvů.
„Cena zlata za uplynulý rok vzrostla o téměř 65 procent na 4319 dolarů za unci. V závěru roku přitom žlutý kov překonal rekordních 4500 dolarů a krátce se prodával za 4534 USD,“ uvedl analytik Golden Gate Pavel Ryba. Myslí si, že růstový trend bude pokračovat i v dalších letech. „Očekávám v roce 2026 další růst ceny zlata přes 5 000 dolarů,“ říká Ryba.
Zlato loni zažilo nejvyšší roční zhodnocení od roku 1979. K růstu přispívalo napětí ve světě, ať už geopolitické, či obchodní, investoři na něj nahlíží jako na bezpečné aktivum v neklidných dobách. Přelom loňského a letošního roku navíc s invazí USA do Venezuely a čínskými manévry kolem Tchaj-wanu přinesl další napětí. Cenu zlata žene nahoru také očekávání, že americká centrální banka (FED) bude v roce 2026 pokračovat ve snižování sazeb.
Ještě víc v loňském roce rostlo stříbro, které meziročně vzrostlo o 148 procent na téměř 72 dolarů za unci. V prosinci se dokonce přiblížilo novému rekordu okolo 80 dolarů. V současnosti se drží okolo 73 dolarů za unci. Důvod? USA zařadily stříbro na seznam strategických minerálů, což v kombinaci s faktem, že globální zásoby tohoto kovu klesají, dodávky jsou nízké a přitom poptávka vysoká, mimo jiné kvůli užití v moderních technologiích, přispívá k velkému růstu.
I další drahé kovy mají za sebou úspěšný rok. Cena platiny loni vzrostla o 127 procent na 2065 dolarů za unci a svého maxima dosáhla na začátku prosince, kdy krátce překonala hranici 2500 USD. Teď se platina prodává za 2158 dolarů.
Také palladium zažilo velký růst, posílilo o 83 procent na 1662 dolarů. Loni si připsalo i rekordní hodnotu 2060 dolarů. V současnosti stojí 1695 dolarů. Určité výkyvy tak v cenách jsou, ale to drahým kovům podle analytiků na atraktivitě neubírá.
Bitcoin jako na houpačce
Výkyvy, a to značné, v minulém roce zažíval i bitcoin. „Rok 2025 byl pro bitcoin jako jízda na horské dráze. Nejznámější kryptoměna vstupovala do letošního roku s cenou okolo 100 tisíc dolarů, pak několikrát překonala hranici 110 tisíc USD a v říjnu vystoupala na historické maximum přes 124 tisíc dolarů,“ popisuje ředitel společnosti Bit.plus Martin Stránský.
K růstu přispělo několik faktorů, ať už zájem ze strany institucí, nebo pozitivní nálada na globálních trzích. Jakmile ale bitcoin rekordu dosáhl, přišel pád. A pak se jeho cena stabilizovala, aby se dostala do hladiny mezi 85 tisíci až 92 tisíci dolary. V současnosti se podle Stránského obchoduje kolem 91 500 dolarů.
„Vývoj letos ukázal, že ani při historických maximech bitcoin neztrácí svou volatilitu a může prudce reagovat na pozitivní i negativní zprávy,“ vysvětluje Stránský, že s cenou zamávala i mimo jiné nejistota, jak se bude vyvíjet kryptoměnová legislativa v Česku.
Vyplatí se tak bitcoinu stále věřit? Podle Stránského ano, jen jsou minulostí rychlé krátkodobé zisky. Bude čím dál tím vhodnější spíše pro dlouhodobé investování, což ukazuje právě zájem o tuto kryptoměnu ze strany institucí. Bitcoin dokonce loni na podzim poprvé nakoupila Česká národní banka (ČNB).
Podobný názor má Rostislav Plachý ze společnosti Golden Gate. „Vývoj potvrzuje, že bitcoin zůstává aktivem s vysokým potenciálem, ale i s výraznými cenovými výkyvy, které vyžadují zvýšenou obezřetnost investorů,“ říká a odhaduje, že by se cena bitcoinu v příštím roce mohla dostat nad hranici 125 tisíc dolarů.
