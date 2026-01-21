Kapitán lodi našel v moři kokain: Prodal ho tajnému agentovi, ten ho zatkl

Kapitán lodi se dal na dráhu zločinu.
Kapitán lodi se dal na dráhu zločinu.
Prodával kokain nalezený v moři.
Kapitán lodi se dal na dráhu zločinu.
Kokain.
Autor: avi - 
21. ledna 2026
20:22

Příležitost dělá zloděje. Tímto příslovím se řídil kapitán lodi na Floridě. Ten při svých plavbách objevil v moři několik kilo zabaleného kokainu, který ztratili pašeráci drog. Místo, aby nález ohlásil mužům zákona, rozhodl se, že si trochu přilepší a drogy rozprodá.

Kapitán lodi Bradford Todd Picariello (65) si chtěl na důchod zřejmě trochu napakovat kapsu a dal se na zločineckou dráhu dealera kokainu. Nedával si ale pozor a byl lapen do pasti při rozsáhlé policejní razii.

Chtěl prodat kokain za téměř čtvrt milionu korun tajnému agentovi. Transakce se uskutečnila kolem 15:00 v přístavu, kde Picariello provozuje firmu, která nabízí rybářské výlety. 

Podle policie měl Picariello volat tajnému agentovi a sdělit mu mazaný plán. Agent si měl přinést chladicí box, aby to vypadalo, že přebírá ryby. V průběhu instruktážního hovoru zvítězila touha po mamonu a Picariello agentovi nabídl dalších 45 kg kokainu, pokud by měl zájem.

Spadla klec

Když skrytý agent dorazil k lodi, Picariello mu předal kilo kokainu, aby ho vložil do boxu. Jakmile kapitán žádal peníze, spadla klec a policie Picariella zatkla. Během zásahu se zjistilo, že kapitán nebyl žádný troškař. Policisté zabavili přibližně 23 kilogramů kokainu, 160 tisíc korun v hotovosti, pistoli a loď.

Picariello pak policii uvedl, že zbytek zásob je ve skladovacím prostoru. Tam našli téměř dvě desítky balených kilogramů kokainu označených razítkem „332“.  Kapitán byl zadržen bez možnosti kauce pro obchodování s kokainem, prodej a držení kokainu.

Kapitán lodi se dal na dráhu zločinu.
Kapitán lodi se dal na dráhu zločinu.
Prodával kokain nalezený v moři.
Kapitán lodi se dal na dráhu zločinu.
Kokain.

Video  Rapper René Dang, který čelí obžalobě v drogové kauze.  - Jan Šimůnek - Blesk.cz
Video se připravuje ...

 

Témata:
raziedealerprodej drogtajný agentpoliciedrogykokainFloridamoře
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud