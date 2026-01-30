Smrt diamantového magnáta: Zemřel při zvětšování penisu
Luxus, peníze ani špičková adresa ho nezachránily. Belgicko-izraelský diamantový magnát Ehud Arye Laniado zemřel během zákroku na zvětšení penisu na soukromé klinice v Paříži. Přímo při aplikaci injekcí dostal infarkt. Případ otřásl lékařskou obcí a skončil tvrdým trestem pro lékaře, kteří zákrok prováděli.
Na vyhlášenou kliniku v centru Paříže Laniado docházel opakovaně. V osudný večer v březnu 2019 podstupoval injekční zákrok s cílem zvětšení penisu. Během procedury však náhle zkolaboval. Přivolaní záchranáři už mu nedokázali pomoci a miliardář na místě zemřel.
Francouzská policie nejprve případ vyšetřovala jako možné zabití z nedbalosti. Vyšetřování se ale později stočilo jiným směrem. Státní zástupci dospěli k závěru, že samotná injekce nebyla přímou příčinou smrti. Pitva odhalila výrazné zvětšení srdce a lékaři případ uzavřeli jako srdeční selhání. Vyšetřovatelé zároveň zjistili, že Laniado užíval zakázané látky a přípravky podporující erekci. Právě jejich kombinace měla podle soudních znalců výrazně zvýšit riziko infarktu.
Po letech se případ uzavřel před soudem, píší zahraniční média. Ten se zaměřil především na fungování samotné kliniky a postup lékařů v kritických chvílích po kolapsu pacienta. Zakladatel kliniky, plastický chirurg Guy H., a jeho kolega, jenž ho v den zákroku zastupoval, byli nyní pravomocně uznáni vinnými z neposkytnutí pomoci, porušení lékových předpisů a neoprávněného výkonu lékařské praxe.
Podle žalobce chirurg neměl potřebnou registraci u lékařské komory a prováděl zákroky bez platného oprávnění. Klinika navíc čelila kritice za dlouhodobě pochybnou praxi, jež vyšla naplno najevo až po smrti slavného klienta. Oba lékaři, shodně ve věku přes 70 let, dostali podmíněné tresty vězení a vysoké finanční pokuty. Zároveň jim soud definitivně zakázal vykonávat lékařské povolání. Odpovědnosti za samotnou smrt miliardáře však zproštěni byli.
Ehud Arye Laniado patřil k nejvýraznějším postavám světového diamantového byznysu. Vlastnil poradenskou společnost Mercury Diamond a v roce 2015 stál za prodejem slavného diamantu Blue Moon of Josephine, jednoho z nejdražších kamenů světa.
