Ruský miliardář zemřel po pádu vrtulníku: Stroj narazil do lanovky
Ve středu došlo v ruském Permském kraji k tragické nehodě. V lyžařském areálu Ašatli-park se zřítil vrtulník! Při nehodě zemřel ruský miliardář Iljas Gimadutdinov.
Stroj podle všeho zavadil o jedno z nosných lan lanovky. Z jakého důvodu vrtulník havaroval, není dosud jasné. Jak okomentoval server inkazan.ru, let údajně proběhl bez příslušného povolení. Na místě kromě miliardáře zemřel také jeho podřízený. Nehodu se svědkům podařilo zachytit za kameru.
V době nehody sjezdovku sjížděli lyžaři, podle vyjádření ruského ministerstva ale nedošlo k žádným dalším zraněním. Ruský miliardář byl majitelem dopravní společnosti Tattranskom, která se zaměřuje na odvětví spojené s těžbou ropy a plynu.
