Hrůza na Příbramsku: U stájí leželo mrtvé novorozeně!

7. ledna 2026
16:59
7. ledna 2026
Od středečního odpoledne policisté zasahují ve vesnici Martinice na Příbramsku. Na veřejném prostranství leželo mrtvé novorozeně! Vyšetřovatelé v tuto chvíli prohledávají okolí.

K nálezu došlo ve vesnici Martinice na Příbramsku. Policisté přijali oznámení o nálezu těla novorozence v odpoledních hodinách. „Na místo přijeli také krajští kriminalisté. V tuto chvíli provádíme ohledání místa nálezu a okolí,“ potvrdila mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Podle informací Blesku se tělíčko našlo u stájí poblíž hotelového komplexu. Nařízena bude soudní pitva.

Témata:
policiesmrtulicenovorozenecnálezokres PříbramMartiniceStředočeský kraj
dana lattova ( 7. ledna 2026 17:16 )

🙏😭🙏😭🙏😭

Věra Dobešová ( 7. ledna 2026 16:11 )

Asi někdo neví o existenci babyboxu 😡
Pohodit miminko venku 😡

nika f ( 7. ledna 2026 16:00 )

To je strašný. Pokud se narodilo miminko živý, proč ho nedali do babyboxu? A i kdyby se narodilo mrtvý, není důvod ho pohazovat po ulici. 😡

Uživatel_5695114 ( 7. ledna 2026 15:44 )

přesně tak , nic nikdy není polehčující okolnost , když někdo zavraždí mimino , žádné výmluvy o nějaké těžké situaci a podobných žvástů

alena alena ( 7. ledna 2026 15:34 )

Zrůdy které toto dokážou udělat zavřít na doživotí a pomateni smyslu není polehcujici okolnost

