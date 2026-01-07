Hrůza na Příbramsku: U stájí leželo mrtvé novorozeně!
Od středečního odpoledne policisté zasahují ve vesnici Martinice na Příbramsku. Na veřejném prostranství leželo mrtvé novorozeně! Vyšetřovatelé v tuto chvíli prohledávají okolí.
K nálezu došlo ve vesnici Martinice na Příbramsku. Policisté přijali oznámení o nálezu těla novorozence v odpoledních hodinách. „Na místo přijeli také krajští kriminalisté. V tuto chvíli provádíme ohledání místa nálezu a okolí,“ potvrdila mluvčí policie Vlasta Suchánková.
Podle informací Blesku se tělíčko našlo u stájí poblíž hotelového komplexu. Nařízena bude soudní pitva.
