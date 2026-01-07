Hrůza na Příbramsku: Na ulici leželo mrtvé novorozeně!
Od středečního odpoledne policisté zasahují ve vesnici Martinice na Příbramsku. Na ulici leželo mrtvé novorozeně! Vyšetřovatelé v tuto chvíli prohledávají okolí.
K nálezu došlo ve vesnici Martinice na Příbramsku. Policisté přijali oznámení o nálezu těla novorozence v odpoledních hodinách. „Na místo přijeli také krajští kriminalisté. V tuto chvíli provádíme ohledání místa nálezu a okolí,“ potvrdila Blesku mluvčí policie Vlasta Suchánková.
Podle mluvčí tělo novorence leželo na veřejném prostranství. Nařízena bude soudní pitva.
přesně tak , nic nikdy není polehčující okolnost , když někdo zavraždí mimino , žádné výmluvy o nějaké těžké situaci a podobných žvástů