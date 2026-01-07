Hrůza na Příbramsku: Na ulici leželo mrtvé novorozeně!

7. ledna 2026
7. ledna 2026
Od středečního odpoledne policisté zasahují ve vesnici Martinice na Příbramsku. Na ulici leželo mrtvé novorozeně! Vyšetřovatelé v tuto chvíli prohledávají okolí.

K nálezu došlo ve vesnici Martinice na Příbramsku. Policisté přijali oznámení o nálezu těla novorozence v odpoledních hodinách. „Na místo přijeli také krajští kriminalisté. V tuto chvíli provádíme ohledání místa nálezu a okolí,“ potvrdila Blesku mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Podle mluvčí tělo novorence leželo na veřejném prostranství. Nařízena bude soudní pitva.

Uživatel_5695114 ( 7. ledna 2026 15:44 )

přesně tak , nic nikdy není polehčující okolnost , když někdo zavraždí mimino , žádné výmluvy o nějaké těžké situaci a podobných žvástů

alena alena ( 7. ledna 2026 15:34 )

Zrůdy které toto dokážou udělat zavřít na doživotí a pomateni smyslu není polehcujici okolnost

RomanKa Kelly ( 7. ledna 2026 15:20 )

Ježíši Kriste. Tohle už není možné, co dokážou lidí udělat. Však na co jsou bababoxy do ***e ?!

