Cizinec měl útočit v hradeckém obchoďáku: Soud ho poslal do vazby
Okresní soud v Hradci Králové poslal do vazby cizince, který podle policie útočil v pátek v královéhradeckém obchodním centru a zranil dva lidi. Policie ho v sobotu obvinila z pokusu o vraždu, za to mu hrozí až 20 let ve vězení.
Incident se stal v pátek navečer v OC Futurum po hádce. Starší muž napadl o čtyři roky mladšího cizince. Použil obušek a pak sekáček a zranil napadeného na horní polovině těla. Osmadvacetiletý muž se bránil nožem a útočníka také zranil. Náhodná svědkyně utrpěla lehké zranění na uchu.
Útočník po činu utekl. Záchranáři mezitím ošetřili zraněné a dovezli je do fakultní nemocnice. Tam se nechal někým odvézt také zraněný pachatel, aby ho lékaři ošetřili. Policii ho v nemocnici zadržela. Kvůli incidentu byl celý obchodní dům evakuován, odejít muselo 1500 až 2000 návštěvníků a zaměstnanců.
