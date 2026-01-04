Cizinec měl útočit v hradeckém obchoďáku: Soud ho poslal do vazby

Soud v H. Králové poslal do vazby cizince, který podle policie útočil v pátek v obchodním centru.
Soud v H. Králové poslal do vazby cizince, který podle policie útočil v pátek v obchodním centru.
Soud v H. Králové poslal do vazby cizince, který podle policie útočil v pátek v obchodním centru.
Soud v H. Králové poslal do vazby cizince, který podle policie útočil v pátek v obchodním centru.
Soud v H. Králové poslal do vazby cizince, který podle policie útočil v pátek v obchodním centru.
Autor: ČTK - 
4. ledna 2026
17:12

Okresní soud v Hradci Králové poslal do vazby cizince, který podle policie útočil v pátek v královéhradeckém obchodním centru a zranil dva lidi. Policie ho v sobotu obvinila z pokusu o vraždu, za to mu hrozí až 20 let ve vězení.

Incident se stal v pátek navečer v OC Futurum po hádce. Starší muž napadl o čtyři roky mladšího cizince. Použil obušek a pak sekáček a zranil napadeného na horní polovině těla. Osmadvacetiletý muž se bránil nožem a útočníka také zranil. Náhodná svědkyně utrpěla lehké zranění na uchu.

Útočník po činu utekl. Záchranáři mezitím ošetřili zraněné a dovezli je do fakultní nemocnice. Tam se nechal někým odvézt také zraněný pachatel, aby ho lékaři ošetřili. Policii ho v nemocnici zadržela. Kvůli incidentu byl celý obchodní dům evakuován, odejít muselo 1500 až 2000 návštěvníků a zaměstnanců.

Soud v H. Králové poslal do vazby cizince, který podle policie útočil v pátek v obchodním centru.
Soud v H. Králové poslal do vazby cizince, který podle policie útočil v pátek v obchodním centru.
Soud v H. Králové poslal do vazby cizince, který podle policie útočil v pátek v obchodním centru.
Soud v H. Králové poslal do vazby cizince, který podle policie útočil v pátek v obchodním centru.
Soud v H. Králové poslal do vazby cizince, který podle policie útočil v pátek v obchodním centru.

Témata:
útokvietnamecvazbaobchodní centrumfuturumHradec Králové
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_5916514 ( 4. ledna 2026 18:25 )

🫵👎🖕🖕🖕🖕🖕🖕

Uživatel_5313099 ( 4. ledna 2026 18:22 )

Kdy BIS zjistí že to byl terorista najatý Ruskem?

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud