Matka s dcerou umřely po štědrovečerní večeři: Byly otrávené?!

30. prosince 2025 
30. prosince 2025
Šokující tragédie potkala italskou rodinu po štědrovečerní večeři. Matce, otci i dceři se udělalo nevolno. Jeli do nemocnice, ale personál je nepřijal. O dva dny později matka Antonella a dcera Sara umřely. Otce hospitalizovali a je stále pod dozorem lékařů.

Hrůzostrašný Štědrý večer si prožila italská rodina. Po společné večeři se všem extrémně přitížilo. Nevolnost doprovázely žaludeční křeče a zvracení. Rodina se v zoufalé situaci rozhodla navštívit nemocnici. Personál je po příjezdu, z neznámých důvodů, poslal domů.

V pátek dva dny po Štědrém dnu se do nemocnice vrátili podruhé, opět neúspěšně. Až napotřetí, v sobotu 27. prosince, je zdravotní zařízení ve městě Campobasso přijalo. Tou dobou už ale bylo pozdě. Jen o pár hodin později Sara (†15) a její matka Antonella (†50) umřely. Otce Gianniho (55) záchranáři letecky transportovali do nemocnice v Římě, uvedl deník The Sun.

Rodina má ještě posledního člena, starší dceru (20), která se večeře neúčastnila a vůbec nebyla u rodičů doma. Podle serveru Bild mají doktoři podezření na vážnou otravu jídlem a toxickou reakci s rychlým selháním orgánů. Policie v rodinném domě zabavila veškeré zbytky potravin. Patří mezi ně i mořské plody, ryby a houby. Vzorky poslala na rozbor do státního Ústavu potravin a toxikologie.

Policisté vyšetřují nemocniční personál a zjišťují okolnosti a důvody odmítnutí léčby. Dva doktoři jsou obvinění z několikanásobné vraždy a zanedbání lékařské péče, informoval web People. Detaily ohledně úmrtí pravděpodobně odhalí pitva.

