Holčička se utopila na Štědrý den: Dojemná slova maminky
Nejhorší noční můra se stala realitou pro rodiče z Velké Británie. Jejich krásná Isobel (†2) se na Štědrý den vydala sama na zahradu a skončila tragicky. Nevinná holčička spadla do rybníka, kde ji po chvilce rodina našla. V nemocnici bylo nebohé děťátko prohlášeno za mrtvé. Těhotná matka je událostí zdrcená a vánoční svátky pro rodinu už nikdy nebudou jako dřív.
Vánoční čas je pro nejmenší tím nejkrásnějším a nejkouzelnějším obdobím v roce. Štědrý den byl jedinečný i pro blonďatou holčičku Isobel z britského města Doncaster, která si užívala čerstvě rozbalené dárky, když jí rodiče nevěnovali chvilku pozornost. Dívenka se znenadání rozhodla sama navštívit zahradu.
Rodina se do nového domku nastěhovala nedávno a součástí pozemku byl oplocený rybníček. Zahradní dekorace nakonec způsobila trápení, které si nikdo nedokázal představit. Malá Isobel do rybníka spadla. Přestože ji rodiče po chvilce našli a snažili se holčičku oživit, už se nedalo nic dělat. V nemocnici byla prohlášena za mrtvou, uvedl deník Mirror.
Náhlá ztráta blonďatého andílka rodiče i příbuzné hluboce zasáhla. Matka Tamara je těhotná a čeká Isobelina mladšího bratra. Chlapeček starší sestru už ale nikdy nepozná. „Každý, kdo zná Isobel a nás, ví, jak byla jedinečná a že za dva roky žila víc, než jiné děti za celý život,“ uvedla Tamara na sociálních sítích. „Bude maminčin a tatínkův vánoční andílek a navždy bude součástí nás,“ dodala.
Teta popsala Isobel jako tu nejšťastnější, nejusměvavější, nejdobrodružnější a nejzvědavější malou holčičku, která každému rozzářila život, sdílel server The Guardian. „Všichni jsme naprosto zlomení. Jak si dokážete představit, je to nejhorší věc, která se rodičům může stát, přijít o dítě. Byla tak šťastná, tak milovaná a měla ty nejlepší rodiče, kteří jí dali ten nejkrásnější život,“ dodala teta.
Příbuzní a pozůstalí založili sbírku na pohřeb a tvorbu pohádkové zahrady, ze které by malá Isobelka měla radost. Další finanční prostředky poputují na nutnou psychologickou pomoc. Teta ve sbírce vysvětlila, že chce svou těhotnou sestru uchránit před vyčerpáním a stresem.
