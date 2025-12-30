Jak správně reklamovat a vracet vánoční dárky? Pozor na záludné výjimky! A co s vyhozenou účtenkou?

Možnost vrácení nechtěného dárku bez udání důvodu poskytuje v případě e-shopů (tedy tzv. distančního prodeje) přímo zákon. Stejnou možnost pak máte i u smluv uzavřených telefonicky nebo mimo prostory obvyklé pro podnikatelovo podnikání, tedy třeba v dočasně zřízených stáncích na vánočních trzích. Vždy je ale nutné dodržet lhůtu 14 dní, kterou zákon na odstoupení od smlouvy dává. A pozor! Lhůta neběží od rozbalení dárku pod stromečkem, ale od okamžiku převzetí zboží kupujícím.
Rada: Není stánek jako stánek
V případě nákupu dárku v „dočasném“ stánku (např. na vánočních trzích), můžete zboží vrátit. Pokud je ale stánek v obchodním centru a patří mezi tzv. trvale provozované stánky (je tam nejen o Vánocích), odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nemůžete.
Jak odstoupit od smlouvy
Zboží, které vracíte, rozhodně neposílejte „jen tak“. Musíte dát prodejci jasně najevo, že využíváte své právo na odstoupení od smlouvy. Zákon pro něj sice neurčuje konkrétní způsob, je ale vhodná písemná forma. Snadno pak prokážete, že k odstoupení od smlouvy došlo a kdy přesně se tak stalo.
Písemné odstoupení může být zasláno e-mailem, poštou nebo pomocí sms. Je možné využít i speciální formulář, který někteří prodejci nabízejí. „Ústní odstoupení bývá v případě sporu těžko prokazatelné, stejně jako odstoupení učiněné telefonicky, pokud si hovor nenahrajete,“ říká Mgr. Zelený.
Na peníze si počkáte
Při vrácení zboží nedostanete peníze hned, podnikatel má lhůtu 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Peníze navíc nemusí vracet dříve, než obdrží zpět vracené zboží nebo než mu alespoň prokážete jeho odeslání.
Kromě peněz za samotné zboží, máte nárok i na zaplacení poštovného od prodejce k vám. Můžete ale dostat méně, než jste skutečně zaplatili – prodejce může poslat peníze jen za jím nabízený nejlevnější způsob dopravy. Naopak náklady na vrácení zboží zpět prodejci nesete jen vy.
Záludné výjimky: všechno vrátit nejde
Ani dárek z e-shopu není možné vrátit vždy. Pokud jste ho nechali upravit podle svých požadavků, vrátit ho nemůžete. Smůlu máte i v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze (například řezané květiny), či v případě zakoupených audio a video nahrávek a softwarů, jestliže jste porušili jejich originální obal. „Výjimka pak platí i pro zboží zakoupené v uzavřeném obalu, pokud by po jeho otevření bylo vrácení zboží znemožněno z hygienických důvodů,“ uvádí právník.
Rada: Pokud je možné zboží uvést opět do prodeje, kupříkladu dezinfekcí či výměnou špuntů u sluchátek, tak máte na odstoupení od smlouvy právo. Vrácená částka ale může být snížena o sumu vynaloženou na uvedení zboží do stavu umožňujícího další prodej.
Obaly (zatím) nevyhazujte
Máte připravené obaly z dárků na vyhození? Počkejte s tím, dokud se nerozhodnete, jestli si dárek necháte, nebo ho vrátíte. Podle zákona sice v případě odstoupení od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě nemusí být zboží v původním obalu, je ale dobré ho využít (včetně polystyrenových a dalších výplní) kvůli zajištění bezpečné přepravy. „Samotné nedodání obalu ale nemůže být důvodem k odmítnutí vraceného zboží,“ podotýká Mgr. Zelený.
Pozor! Pokud bylo zboží dodané ve speciálním, těžko nahraditelném obalu, který nevracíte, může vám za něj prodejce něco naúčtovat. Například v situaci, kdy krabice slouží jako domeček pro panenku či garáž pro autíčko.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.