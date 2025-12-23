Vražda ženy na Šternbersku: Policie z vraždy viní dceru oběti!
Nedělní tragédie, kdy v rodinném domě na Šternbersku došlo k násilnému úmrtí ženy, přinesla nečekané rozzuzlení. Za vším měla stát dcera usmrcené ženy a její o 11 let starší přítel. Šlo jim o peníze!
Kriminalisté obvinili z vraždy ženy a pokusu o vraždu muže v Bohuňovicích na Olomoucku jejich osmnáctiletou dceru a jejího o 11 let staršího přítele.
Motivem byl podle policie majetkový prospěch. Tragédie se stala v neděli, dívku policisté na místě zadrželi a tentýž den v podvečer zadrželi také jejího přítele.
Oba jsou obviněni, policisté podali návrh na jejich vzetí do vazby, informovala o tom v úterý na síti X policejní mluvčí Marie Šafářová.
Vražed přibývá
Vražda v Bohuňovicích je letos třináctou v kraji, počet případů již více než dvojnásobně překročil statistiku loňského roku.
Počet nejzávažnějších násilných zločinů v Olomouckém kraji významně vzrostl především na sklonku letošního roku. Jen za listopad kriminalisté vyšetřovali tři.
Statistiky mluví jasně
Naposledy policisté obvinili z vraždy muže v panelovém domě v Přerově třiapadesátiletého recidivistu. Podle nich stejně starého muže zastřelil ve čtvrtek 27. listopadu a ještě týž den podezřelého zadržela zásahová jednotka.
Ve stejný den vyšetřovali kriminalisté také vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Obvinili z ní jejího partnera, šestatřicetiletého muže, který podle policie ženu zabil jen tři týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával 16,5 let za vraždu ženy z roku 2014 ve Frýdku-Místku.
Loni podle statistik kriminalisté v Olomouckém kraji vyšetřovali šest vražd či pokusů o ni, o rok dříve jich řešili pět, z toho jedna měla tři oběti. Za rok 2022 mají kriminalisté ve statistikách 13 vražd, z toho pět ve stadiu pokusu a jedna ve stadiu přípravy. Jedna z vražd měla rovněž tři oběti.
