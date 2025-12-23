Tragická nehoda ferrari na dálnici: Zemřel tvůrce videohry Call of Duty
Fanoušci počítačových her drží od víkendu smutek. Při tragické nehodě zemřel jeden z tvůrců oblíbené videohry Call of Duty Vince Zampella. Ten přišel o život v neděli, když havaroval se svým ferrari na dálnici.
Při autonehodě v Kalifornii zemřel Vince Zampella, jeden z tvůrců populární počítačové hry Call of Duty. Bylo mu 55 let.
Spolujezdec vylítl z auta ven
Uznávaný vývojář počítačových her zemřel v neděli při nehodě svého ferrari na dálnici severně od Los Angeles. Úmrtí Zampelly v pondělí potvrdila společnost Electronic Arts, vlastník herního studia Respawn Entertainment, které Zampella založil, informuje stanice BBC.
Se Zampellou v autě jela další osoba, která rovněž přišla o život. Úřady podle BBC uvedly, že spolujezdec byl při nehodě vymrštěn ven, zatímco řidič zůstal uvězněn uvnitř vozu. Není jasné, zda to byl Zampella, kdo auto řídil.
„Z neznámých důvodů vozidlo sjelo ze silnice, narazilo do betonové bariéry a zcela ho zachvátily plameny,“ sdělila kalifornská dálniční policie.
Podílel se na slavných hrách
Zampella vytvořil počítačovou střílečku Call of Duty se svými dlouholetými spolupracovníky Jasonem Westem a Grantem Collierem v roce 2003.
Hra, která je částečně inspirovaná událostmi druhé světové války, prodala 500 milionů kopií a vydavatel Activision, kterého vlastní společnost Microsoft, se stal jednou z nejziskovějších herních společností. Podle agentury AFP se Call of Duty pyšní více než 100 miliony aktivních hráčů měsíčně.
Americká společnost Infinity Ward, která Call of Duty vyvinula, o Zampellovi na sociální síti X napsala, že vývojář „bude vždy zaujímat výjimečné místo v naší historii“.
Frančíza Call of Duty však nebyl jediný úspěch Zampelly. Podílel se i na dalších hrách, jako je Medal of Honor, Titanfall či Apex Legend. Ve společnosti Electronic Arts vývojář pracoval na hře Battlefield 6, která podle BBC přímo konkuruje Call of Duty.
