Studenta okouzlil islám: Chtěl zabíjet na trzích

Polské tajné služby zadržely devatenáctiletého studenta pro podezření, že chystal atentát na vánočním trhu, oznámil mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński. Mateusz W., studující na katolické univerzitě v Lublinu, se chystal použít výbušniny, aby zabil co nejvíce lidí, uvedl mluvčí, aniž by sdělil název konkrétního města. Soud na podezřelého uvalil tříměsíční vazbu.

„Dříve (podezřelý) vyhledával informace, jak si připravit materiály k teroristickému činu. Chystal se rovněž vstoupit do teroristické organizace, aby získal pomoc při uskutečnění svých záměrů. Cílem zločinu bylo zastrašit hodně lidí a také podpořit Islámský stát,“ uvedl mluvčí, citovaný polskými i zahraničními médii.

Podezřelého odhalili vlastním přičiněním agenti kontrarozvědky ABW. Mladého Poláka silně okouzlil islám a toužil navázat kontakt a spolupráci s teroristickou organizací Islámský stát (IS), uvedl Dobrzyński na tiskové konferenci podle listu Gazeta Wyborcza. Nic v tomto případě nesvědčí o ruské stopě, konstatoval mluvčí. Upozornil, že jde o další případ, kdy se mladí muži chystali spáchat atentát.

V polovině června strážci zákona zadrželi několik devatenáctiletých mladíků, kteří shromažďovali pyrotechnický materiál. Údajně plánovali teroristické akce včetně útoku na školu ve městě Olsztyn na severu země, připomněla agentura Reuters.

 

