Černá vdova z Mostecka: Žena vylákala z mužů statisíce!
Litoměřičtí kriminalisté rozplétají mimořádně rozsáhlou sérii internetových podvodů. Žena měla pod falešnými identitami oslovovat muže na seznamkách, vylákat z nich statisíce a za příběhy o údajných neštěstích skrývat promyšlený byznys, na němž se podílela se svým partnerem.
Podvodnice (30) vystupovala na seznamovacích portálech pod různými přezdívkami a pokaždé nabízela jiný tragický životní příběh. Mluvila o zesnulém partnerovi, malé dceři a snaze začít znovu. U mužů tím vyvolávala soucit a dojem, že má zájem o vážný vztah. Ve skutečnosti však šlo jen o způsob, jak z důvěřivých lidí vymámit peníze.
Do komunikace se podle policie zapojoval i její druh (40). Podvody prováděli více než rok a díky promyšleným legendám postupně získali důvěru nejméně deseti mužů z různých koutů republiky. Ti posílali peníze na předem připravené účty, aniž by tušili, že se stávají obětí podvodu. Dosud potvrzená škoda činí 230 381 korun.
„Během prověřování však kriminalisté narazili na data, která naznačují, že případ může být mnohem rozsáhlejší. Podle předběžných výsledků může jít až o dalších 200 osob, které se staly terčem stejného jednání. V takovém případě by celková způsobená škoda mohla přesáhnout milion korun, což by posunulo případ do mnohem přísnější trestní sazby a ženě by pak hrozilo až osm let vězení,“ uvedl policejní mluvčí David Novák.
Vyšetřování komplikovala pečlivě vytvořená síť účtů, aliasů a telefonních čísel. Policie musela spojovat stovky záznamů, porovnávat finanční toky a postupně skládat složitou mozaiku, aby mohla činy podezřelých s jistotou doložit.
Žena je nyní obviněna z trestného činu podvodu. V základní sazbě jí hrozí až pět let vězení, další oběti ale mohou situaci výrazně změnit. Policie proto žádá veřejnost o opatrnost při seznamování na internetu i při předávání osobních či finančních informací neznámým lidem.
Podvodníci pracují s emocemi svých obětí. Typickým varovným signálem je rychlá snaha navázat intenzivní vztah, dojem naléhavé krize, žádosti o půjčky, nejasné osobní údaje nebo odmítání osobního setkání. Odborníci doporučují ověřovat informace, nikdy neposílat peníze osobě známé pouze z online prostředí a podezřelé chování okamžitě konzultovat s policií.
Chlapi jsou hlupáci a ona šikovná holka.