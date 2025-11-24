Státní zástupce David P. před soudem! Anabolika i konspirační schůzka
Kvůli přechovávání a užívání anabolik i kvůli vyzrazení informace ze spisu před olomouckým okresním soudem stanul přerovský státní zástupce David P. Žalobce se k činu přiznal, soudí ale, že jeho prohřešek by se měl posuzovat jako kárné provinění, nikoliv trestný čin. Řekl, že nedovolené látky s hormonálním účinkem užíval pro vlastní potřebu a nedistribuoval je. Informaci ze spisu prý vyzradil jednou za svou třicetiletou kariéru. S ním jsou souzeni dva muži, kteří uzavřeli dohodu o vině a trestu. Jejich případ projedná soud v Přerově. Kauzu dnes soud odročil na 16. prosince.
Státní zástupce z Okresního státního zastupitelství v Přerově je obžalovaný z trestného činu výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Anabolika podle žalobce Roberta Henzela z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci opakovaně nakupoval nejméně od začátku roku 2023 do listopadu 2024. Anabolické steroidy jsou uměle vyrobené hormony často zneužívané při dopingu. Látky podle spisu neoprávněně přechovával ve větším množství a postupně je spotřebovával.
David P. se k tomu přiznal, u soudu uvedl, že látky odebíral od kamaráda z posilovny, kde se udržuje v kondici a „čistí si hlavu“. „Nikde jsem je nepropagoval, nenabízel, neprodával, nedistribuoval. Byly pro mou potřebu. Nechci to bagatelizovat, jsem si toho vědom, ale mé jednání je třeba vnímat v širším kontextu,“ uvedl žalobce.
Souzen je i za to, že v září 2023 vyzradil dalšímu obviněnému v případu, že je na něj podané trestní oznámení kvůli údajně rasovým příspěvkům na sociální síti. Učinil tak konspirativně, o schůzku s ním požádal třetího ze stíhaných. S prověřovaným se setkal v autě na parkovišti a požádal ho o vymazání jejich komunikace týkající se anabolik. David P. se hájil tím, že o podaném trestním oznámení se dozvěděl náhodou a do řízení nezasahoval. „Za celých 30 let jsem nikdy žádné informace nikomu nepředával. Je mi to líto, bylo to jednorázový exces a pochybení. Své profesní pochybení vnímám v rovině kárného provinění,“ uvedl. Obžaloba je však jiného názoru.
Případ dozorovalo VSZ v Olomouci, státního zástupce sledovali a odposlouchávali kriminalisté několik měsíců, i kvůli osobním vazbám na obviněné v kauze Autostráda. David P. u soudu napadl nejen oprávněnost dozoru VSZ, ale i nezákonnost domovních prohlídek a odposlechů. Podle žalobce Henzela však postup posvětil i Ústavní soud. „Cíleně to spojili s kauzou Autostráda, se kterou jsem nikdy neměl nic společného,“ hájil se obžalovaný. Žalobce Henzel se k vazbě na hlavní kauzu vyjádří až u závěrečného slova. Souvislost je tam však podle něj ale zřejmá. „Týká se dvou osob, které v kauze figurují, jedna již byla pravomocně odsouzena,“ uvedl Henzel. Jednou z pravomocně odsouzených je i podnikatel Robert Knobloch, vlivný lobbista a sponzor ODS, který má na Přerov vazby.
Co ale s takovým státním zástupcem zástupcem ? Jestli to s ním takhle půjde dál, v devadesáti letech bude mít za sebou už 3 vyzrazené informace ze spisu. Myslím, že by ho měli raději zavřít.