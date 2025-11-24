Řidič vlétl do lidí: Srazil deset osob!
Japonská policie zadržela řidiče, který v pondělí v centru Tokia srazil asi deset lidí a dva z nich vážně zranil, napsala agentura AP. Japonský web The Japan Times informuje o jedné oběti a deseti zraněných.
Muž okolo 12:30 místního času (4:30 SEČ) najel do lidí na několika místech v tokijské čtvrti Adači. The Japan Times píše o zhruba 80leté oběti a o ženě kolem 20 let, která je v kritickém stavu v bezvědomí. Policisté řidiče dopadli, když se snažil uprchnout.
Místní média podle The Japan Times v této souvislosti informovala i o krádeži vozidla z nedalekého autosalonu asi dvě hodiny před činem.
