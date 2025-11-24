Kněz na Slovensku zneužil dívku (12): Zamiloval jsem se, hájil se
Žilinský soud uložil bývalému knězi desetiletý trest za zneužití nezletilé dívky. Rozsudek hodnotí právníci jako zásadní posun v přístupu k sexuálnímu násilí. Oběť přijala verdikt se slzami i pocitem úlevy.
Bývalý kněz, jenž dívku oslovoval na církevní škole a později ji zneužil na faře, si vyslechl desetiletý trest odnětí svobody. Soud odmítl jeho žádost o podmínku, opřenou o tvrzení, že do té doby vedl bezproblémový a spořádaný život. Dlouholetý boj rodiny oběti tak dospěl k momentu, jenž přinesl spravedlnost a zároveň varování všem, kdo zneužívají své postavení.
Dívka popsala, jaké následky v ní jednání duchovního zanechalo. „Na to líbání nezapomenu, že když to začalo, tak se mi to tak celé hnusilo, přišlo mi to odporné,“ uvedla u soudu. Ve výpovědi také zmínila několikaleté psychické potíže, na nichž se podepsala i roky trvající kauza s farářem.
Obviněný muž svou vinu nepopřel. „Zamiloval jsem se, a už potom člověk selže, prostě se ve mně probudil chlap,“ snažil se své jednání obhájit. „Jsem ochoten přijmout trest, který mi byl vyměřen. Upřímně toho lituji a chci se opravdu omluvit i poškozené, nikdy jsem jí nechtěl ublížit,“ reagoval na rozsudek.
Soud konstatoval, že duchovní autorita pachatele nese zvýšenou míru odpovědnosti a společenské nebezpečnosti, a proto se přiklonil k vyššímu trestu. Případ je vnímán jako přelomový nejen kvůli uložené výši trestu, ale také kvůli jasnému signálu, že zneužívání moci nebude přehlíženo, ani když jde o duchovní osoby.
Oběť reagovala na rozsudek se slzami v očích. „Nechápu, nečekala jsem to absolutně vůbec. Fakt se vyplatí bojovat a je mnoho lidí, kteří vás při tom podrží. Ten pocit je nepopsatelný, když se to konečně uzavře,“ řekla emotivně slovenským médiím.
