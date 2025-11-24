Kněz na Slovensku zneužil dívku (12): Zamiloval jsem se, hájil se

Žilinský soud poslal bývalého kněze na 10 let do vězení za zneužití dívky (12).
Žilinský soud poslal bývalého kněze na 10 let do vězení za zneužití dívky (12).  (Autor: reprofoto TV Markíza)
Autor: sgr - 
24. listopadu 2025
10:10

Žilinský soud uložil bývalému knězi desetiletý trest za zneužití nezletilé dívky. Rozsudek hodnotí právníci jako zásadní posun v přístupu k sexuálnímu násilí. Oběť přijala verdikt se slzami i pocitem úlevy.

Bývalý kněz, jenž dívku oslovoval na církevní škole a později ji zneužil na faře, si vyslechl desetiletý trest odnětí svobody. Soud odmítl jeho žádost o podmínku, opřenou o tvrzení, že do té doby vedl bezproblémový a spořádaný život. Dlouholetý boj rodiny oběti tak dospěl k momentu, jenž přinesl spravedlnost a zároveň varování všem, kdo zneužívají své postavení.

Dívka popsala, jaké následky v ní jednání duchovního zanechalo. „Na to líbání nezapomenu, že když to začalo, tak se mi to tak celé hnusilo, přišlo mi to odporné,“ uvedla u soudu. Ve výpovědi také zmínila několikaleté psychické potíže, na nichž se podepsala i roky trvající kauza s farářem.

Obviněný muž svou vinu nepopřel. „Zamiloval jsem se, a už potom člověk selže, prostě se ve mně probudil chlap,“ snažil se své jednání obhájit. „Jsem ochoten přijmout trest, který mi byl vyměřen. Upřímně toho lituji a chci se opravdu omluvit i poškozené, nikdy jsem jí nechtěl ublížit,“ reagoval na rozsudek.

Soud konstatoval, že duchovní autorita pachatele nese zvýšenou míru odpovědnosti a společenské nebezpečnosti, a proto se přiklonil k vyššímu trestu. Případ je vnímán jako přelomový nejen kvůli uložené výši trestu, ale také kvůli jasnému signálu, že zneužívání moci nebude přehlíženo, ani když jde o duchovní osoby.

Oběť reagovala na rozsudek se slzami v očích. „Nechápu, nečekala jsem to absolutně vůbec. Fakt se vyplatí bojovat a je mnoho lidí, kteří vás při tom podrží. Ten pocit je nepopsatelný, když se to konečně uzavře,“ řekla emotivně slovenským médiím.

Video  Kněz Tomáš Plavnický (36) uřízl muži varle. Soud mu dal podmínku a ústavní sexuologickou léčbu.  - Romana Vébrová
Video se připravuje ...

Témata:
knězvězenísoudtrestsexuální zneužívánífarářodsouzenýduchovníverdiktposunnezletilá dívkazneužití dítěteŽilinaoběť
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Mirek Dušín ( 24. listopadu 2025 11:02 )

Pověsit pindíka na krucifix

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud